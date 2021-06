Hay más víctimas fatales por el derrumbe en Miami y Morales logró el triunfo en Jujuy: las 7 noticias del día

Hackearon la cuenta de Twitter de Mario Negri

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, sufrió un hackeo de su cuenta de Twitter ayer por la noche y, además de pedir disculpas y contar los detalles de lo que sucedió, anunció que tomará acciones legales contra el periodista de C5N Gustavo Sylvestre, quien consideró que en verdad se trataron de expresiones del dirigente cordobés.

“Nunca me había sucedido. Me hackearon la cuenta de una manera grosera. No creo que tenga que ver con ningún comentario, he sido muy crítico. Pero hoy me hackearon y entró un torrente de groserías e insultos”, manifestó Negri en declaraciones al canal de noticias LN +.

“Da por cierto que yo escribo y después borro. Eso es gente cargada de odio, eso no es periodismo, ni periodismo militante”, dijo en otro pasaje de la entrevista en referencia a lo que sucedió con el periodista de C5N.

“Esta noche hackearon mi cuenta de Twitter groseramente. Estamos intentando recuperar el control de ella. Iniciaré acciones legales a los efectos de que se pueda conocer quiénes fueron. Evidentemente, a algunos estaré molestando”, dijo Negri en un comunicado. “Nadie en su sano juicio puede pensar que la seguidilla de tuits racistas y violentos puede haber salido de mi persona”, agregó.

Como no podía ser de otra forma, los tuits de Negri se volvieron tendencia rápidamente. Críticas a la Izquierda, reivindicación del fallecido dictador Jorge Rafael Videla, chistes sobre vino y drogas y una serie de comentarios xenófobos fueron los mensajes que se replicaron desde la cuenta que le hackearon al diputado nacional. Acá en BigBang tenemos un primer apuntado. Entre tanto mensaje hubo uno que pasó desapercibido. “De todos modos era mi último día de laburo”, fue uno de los tuits dentro del hackeo. ¿No habrá pasado que Negri despidió a su CM y este se vengó?