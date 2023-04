"Hay que prender a jugar con las cartas que uno tiene": quién es Nico, el joven que cautivó a Rusherking y a FMK

En diciembre del año pasado, Enzo Sauthier, popularmente conocido por su nombre artístico, FMK, lanzaba oficialmente la venta de entradas para el show que se realiza este viernes, 14 de abril, en el Luna Park. Todos los que fueron a comprar sus codiciados tickets al estadio ese día, fueron recibidos por el músico nacido en Necochea, quien además decidió regalarles un mini show a sus fans en la entrada del mítico escenario ubicado en Eduardo Madero al 470.

Entre los cientos de fanáticos que se acercaron a saludar a Enzo, uno se destacó entre todos ellos: Nicolás Fuente, un adolescente de 17 años que admira a esta nueva camada de músicos como Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Tiago PZK y el propio FMK, entre otros, y que sueña subirse algún día con ellos al escenario. El único obstáculo que enfrenta es el de su condición: nació con una discapacidad motriz que le impide moverse con libertad.

Técnicamente se trata de una alteración en los huesos, articulaciones y músculos que le limitan sus movimientos, le genera algunos problemas de coordinación y dificultades en la psicomotricidad fina y gruesa. Pero esto no le impide a Nico soñar, estudiar, vincularse con su familia y amigos. E, incluso, afirma en diálogo con BigBang: "Uno de mis más grandes sueños es ser un ejemplo para todos".

Detrás de su condición, se esconde un joven brillante, elogiado y querido por sus amigos, reconocido por los grandes artistas de esta época y que simplemente busca que las personas no lo observen con una mirada de compasión ni lastima, sino que descubran al adolescente capaz de cumplir todas sus metas. En aquella presentación de FMK, Nico estuvo acompañado por Vanina, su mamá, quien lo sigue a todos lados y lo apoya de manera incondicional.

Al verlo, el creador del álbum "Desde El Espacio" se acercó, se sacó un par de fotos con él y lo invitó a su show. Nico, fanático, ya había comprado sus entradas minutos antes en la boletería. Esta secuencia, que para muchos es de admirar, se repitió con otros artistas del género, como por ejemplo Rusherking, el ídolo de Nico y de otros miles de chicos a lo largo del país. "No sé cómo explicarlo bien, pero la música me ayuda en un montón de cosas", destaca.

Para comunicarse, él utiliza un iPad que reproduce lo que escribe. Y más allá de la "discapacidad motriz" que le "impide caminar, hablar y mover correctamente algunas partes del cuerpo", su vida transcurre como cualquier otra. "Voy al Colegio San Juan el Precursor, es un cole que van chicos con y sin discapacidad. Hago lo mismo que mis compañeros, pero en un iPad", le aclara a este sitio.

Y sigue: "Padezco una discapacidad motriz que me impide caminar, hablar y mover correctamente algunas partes del cuerpo por ejemplo mi brazo derecho (por eso en el video lo ven colgado), pero eso no me impide ser muy feliz. Por suerte, Dios me dio una familia increíble que siempre está ahí. No puedo hacer cosas que una persona hace en el día a día, pero vivo como si no tuviese esta discapacidad".

La familia de Nico está integrada por sus papás, Javier y Vanina, sus hermanos más chicos, Santi, de 13 años, y Ema, de 9, su abuela, María, sus tíos, Matías y Ximena y sus primos, Tomás y Juan Cruz. Todos ellos, según Nico, son el motor que lo ayuda a no sentirse diferente al resto y aceptarse tal cual es, aunque -resalta- su discapacidad no evita las peleas cotidianas con sus hermanos. "Mis hermanos y mis papás siempre están ahí. No sólo ellos, sino que mis abuelos siempre están ahí para lo que necesite. Mi discapacidad no me salva de las peleas con ellos y si bien mi abuelo Carlos ya no está en este mundo, sé que me está cuidando", señala.

Con una sonrisa siempre en el rostro, se define como un "vago" para algunas cosas y resalta que nunca lo trataron diferente en el colegio. "No me sentí diferente ni raro, por suerte me tocó una familia increíble y unos amigos que son buena onda. Hago terapia lunes, martes, miércoles y jueves. El viernes me lo dejé libre para planes con amigos. Los lunes y miércoles hago quineo que me ayuda a estirar y aflojar, los martes y jueves hago pileta, y otra que me ayuda con la movilidad", detalló.

Sobre las actividades que realiza por afuera del establecimiento educativo, destaca que le gusta salir con sus amigos, los cuales lo definieron como una persona "atenta", siempre "contenta", que "nunca baja los brazos" y que sabe "escuchar" y "dar consejos". "Hice amigos que valen oro, como Tito, Pey, Thiago, Mateo, Bauti, El Chino y El Pela, entre muchos otros. Son amigos que cualquier persona quisiera tener", destaca.

También mencionó a Nano, Pachuca, Facu, Joaqui, Luli, Valen, Ade, Delfi, Abril y a Cami, quienes día a día lo ayudan a sobrellevar la realidad o "las cartas" -como le gusta definirlo a él- que le tocó jugar en esta vida. "No me molesta que me traten diferente. Si alguien viene sin conocerme y me trata como si tuviera un retraso, yo trato que esa persona vea que sólo estoy afectado en lo motriz", explica.

En ese sentido, destaca que los profesores y los directivos de su colegios siempre lo trataron "como uno más". "No puedo hacer cualquier cosa. Contestándote ya estoy cumpliendo uno de mis sueños más grandes, que es ser un ejemplo para todos. Otro de mis más grandes sueños es subirme al escenario con alguno de estos artistas de la nueva camada, como Rusherking, FMK o Tiago PZK", resaltó.

Este medio le consultó a Nico las razones que lo llevaron a querer sentirse un ejemplo para otros chicos que atraviesan su misma situación y él, sin dudarlo, respondió: "Te doy una respuesta corta. Porque yo no quiero que las personas se pongan mal por las cosas pequeñas. En la vida hay que jugar con las cartas que uno tiene, que les tocó y sacarles el mayor provecho posible". Nunca pensé porqué me tocó vivir esto. Siempre me dije, ´estas son mis cartas y tengo que aprender a cómo jugar con ellas´", explicó, y además resaltó que busca educar a aquellos que crean que toda discapacidad afecta a la intelectualidad. "No siento que la gente esté desinformada al respecto de lo que le ocurre a personas como yo. Pero creo que cuando alguien que tiene una discapacidad, el primer pensamiento es que todas las discapacidades afectan a la cabeza y que les tienen que hablar despacio. Me genera risa e intento hacer que ese pensamiento cambie", manifestó.

Sobre las dificultades que le tocaron transitar a lo largo de sus 17 años, Nico se mostró durante la entrevista complaciente y sólo cuestionó un inconveniente que no sólo lo afecta a él, sino a un gran número de personas. “Si algo malo tengo que decir es que en los conciertos nos dan una localización muy, muy, mala. Por ejemplo, en el Lollapalooza, yo compré la entrada para los 3 días y solo fui el viernes 4 horas (fui para ver a Trueno), me mandaron a una cabina de mierd... que, literalmente, estaba en el centro y desde ahí podías ver los shows; pero no ves nada, súmale que algunos tenemos problemas de la vista. Desde ahí no vemos al artista. Como el Lolla hay muchos más ejemplos, uno de esos es el Luna Park, que estamos en 1º fila pero en un acostado que no se ve bien, cuando en teoría nosotros deberíamos tener la 1º fila al frente del escenario”, se quejó, advirtiendo que en ese sentido sí sufre la discriminación.

Eso sí, no dudó en elegir a su artista favorito: "Rusher". "Todos me gustan, pero con Rusher me pasó algo que no sé cómo explicarlo. Hace un año me enteré que iba a estar en una radio y no sé porqué yo quería ir. Nunca me desviví para conocer a un artista, pero con esta camada me pasa eso de querer conocerlos y cada vez que están acá en Buenos Aires trato de ir. Su música es una cosa que es una locura. Tienen un talento terrible para hacer letras y son pibes que tienen los pies sobre la tierra, re humildes y buena onda cuando tienen la plata para ser creídos. No me saldrían las palabras si les pudiera hablar. No sé cómo explicarlo bien, pero la música me ayuda en un montón de cosas", destacó.

Finalmente, este adolescente de 17 años que le gusta jugar en las redes sociales, escuchar música, fanático del Real Madrid -aunque sus papás sostengan que es de River como el resto de la familia- sostuvo que su deseo es transmitir ese sentido de superación, perseverancia y demostrar que puede hacer lo mimo que el resto. "No olviden que siempre hay que intentar salir de una mala situación y aprender a jugar con las cartas que uno tiene", concluyó, despertando las lágrimas de emoción, no sólo de su mamá, quien aguardó en la cocina, muy atenta, mientras la nota de desarrollaba en el living de su casa, como también de la camarógrafa de este sitio.