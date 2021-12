"Hay que poner el cuerpo por la profesión": el mensaje que Gianola le mandó a una de sus denunciantes

Fabián Gianola fue denunciado por Fernanda Menenes y Viviana Aguirre, dos ex compañeras suyas de trabajo, ante la Justicia por hechos reiterados de abuso sexual. La investigación ya comenzo, y si bien hasta ahora el actor se negó a declarar, en las últimas horas presentó un escrito en el que negó todos los cargos en su contra.

Por eso mismo, Aguirre decidió salir a confrontarlo públicamente, y dio a conocer unos audios que el artista le envió mientras trabajaban juntos, en lo que se puede escuchar que él le dice que es necesario "poner el cuerpo" por la profesión y en donde además en más de una ocasión se autoinvita a la casa de ella.

“En primer lugar, quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso, tanto los referidos por Fernanda Meneses como los descriptos por Marcela Viviana Aguirre. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento al momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones”, explicó Gianola al inicio del escrito.

Ante esta situación, como prueba, Viviana Aguirre presentó algunos audios que fueron incorporados a la causa y que además salieron a la luz en las últimas horas. La locutora compartió con el actor un programa en Radio Colonia y durante esta etapa fue donde ocurrieron los hechos denunciados. Según ella misma reveló, mientras el programa estaba al aire, era víctima de abuso.

“En pleno aire te manoseaba. Él era el toquetón que te agarraba fuerte y te toca las partes con las manos. Al principio era como que te acariciaba la espalda, pero después era otra cosa. Iba avanzando a medida que una no le ponía los límites. Me gustaba ir a trabajar, pero la pasaba mal. Tenía que correr la cara cuando me daba un beso, y me lo daba en la oreja, en el cuello”, detalló en el programa radial El Show del Espectáculo (Urbana BA).

Así, ahora Aguirre directamente se cansó de ser desmentida, y canal A24 presentó al aire una serie de audios que forman parte del expediente. “Si hay que poner el cuerpo, Vivi, lo tenés que poner por la profesión. Si hay que poner el c..., ya sabemos, lo ponemos; en este caso, lo ponés vos”, le dijo Gianola en uno de los mensajes que le envió.

Además, en otra oportunidad le repitió más de una vez que quería ir hasta su casa, aún cuando no había sido invitado. “Dale corazón, vamos hablando a ver qué hacés el fin de semana, la función de mañana se suspende porque se cayó el techo del teatro, mañana no tengo nada que hacer, así que si estás por Capital, nos podríamos encontrar. Es más a lo mejor podríamos arreglar con el señor de La Plata para las 6 de la tarde u 8. Entonces yo podría ir a tu casa”, le sugirió el actor.