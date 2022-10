"Hay ratas caminando en las aulas": la toma del Normal 5 de Barracas y el reclamo de alumnos y docentes

Hace tan sólo dos semanas, los estudiantes secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron protagonistas de una serie de tomas de colegios, en reclamos de mejores condiciones edilicias y una mejor vianda para quienes menos tienen y que hacen de esa pobre ración su alimento principal del día.

Desde el Gobierno porteño decidieron desestimar los pedidos del alumnado y prefirieron utilizar las fuerzas del orden para amenazar a quienes tomaban los colegios y a sus familiares, amendrentándolos casa por casa, con la notificación de que iban a tener que pagar los gastos correspondientes por las medidas de lucha.

Y si bien la ola de tomas ya pasó, los reclamos que la originaron siguen vigentes, aunque en algunos lugares son más evidentes e incontestables que en otros. Este es el caso de la Escuela Normal 5, ubicada en la calle Arcamendia 743 del barrio de Barracas. Allí salió a la luz un video donde se ven ratas trepándose por las paredes del colegio, como si fuera un basural o un terreno baldío.

Es por eso que esta mañana, y ante una evidencia tan fuerte de abandono por parte de la gestión, los alumnos decidieron ocupar la escuela, a la espera de una solución real para una Institución que está muy empobrecida. "Los alumnos votaron cuatro días de toma, que terminaría el viernes. Luego harían una nueva asamblea, y ahí decidirán cómo seguir", adelantó una docente y madre de un alumno del lugar, en declaraciones a Net TV.

La Escuela Normal 5

"Yo creo que, centralmente, el problema es la falta de comunicación por parte del ministerio, que es parte de un gobierno desde hace 15 años. No son cosas nuevas, se viene reclamando hace mucho, con todo tipo de movilizaciones. Son 15 años de deterioro de la educación en la Ciudad de Buenos Aires", reclamó la mamá, quien antes aseguró que "los chicos ya presentaron 17 notas al gobierno haciendo todos estos reclamos".

La docente también especificó que el edificio es de la década de 1890 y que se encuentra en emergencia desde 2016. Y además denunció que la obra que están haciendo actualmente es para detener el deterioro y no para mejorar el edificio. "Valoramos que se haga esta obra, pero no se dan soluciones integrales a los problemas que tiene la escuela y todas las de la Ciudad", expresó.

También tomó la posta de las declaraciones televisivas Jorge, un docente de literatura de la institución que separó los pedidos generales de los particulares del Normal 5: "Hay una serie de reclamos históricos del colegio, que son comunes a todo el sistema educativo. Por ejemplo, los problemas de infraestructura que tiene hace mucho tiempo. Pero también hay presencia de ratas, hoy circuló un video, que nos mostraron los alumnos, donde se las puede ver", confirmó

También agregó que "hace poco se cayó una pantalla sobre un profesor" y que "hay problemas con la instalación eléctrica y falta de insumos como, por ejemplo, libros", además de "el problema económico" y la gente empobrecida por la situación. "En definitiva, hay muchas fuentes de irritación, que se manifiestan, como ahora, en este reclamo. Hay muchos problemas y, lo que nosotros notamos, es que no se nos escucha", protestó.

Ratas en las paredes

"Así se trabaja en el Normal 5, ya peleamos por una desratización completa pero siguen apareciendo ratas, hace poco una entró al aula de 2do grado con los chicos adentro ¿y si el gobierno invierte en las escuelas y las acondiciona para poder educar en vez de mandar la policía?", tuiteó el docente Federico Puy, quien enseña en el Normal 5 y quien se encargó de difundir la brutal realidad sanitaria de la escuela.

"La escuela está tomada desde ayer, los estudiantes lo han decidido en asamblea. Incluso tenían pensado hacerlo la semana anterior con el conjunto de las otras medidas, y lo pospusieron por una serie de actos escolares muy importantes que había la semana pasada", declaró Puy ante BigBang.

"Hoy han sacado un video sobre ratas que andan caminando por la escuela y subiéndose a los techos. Esto lo veníamos denunciando como comunidad educativa, tuvimos dos días de desratización que no alcanzan porque la metodología no deja realmente la escuela en condiciones", describió el profesor.

"El Gobierno porteño no acercó ningún tipo de solución, ni se acercó a hablar con las autoridades de la escuela, con los estudiantes, ni con los docentes, que hoy hicimos una concentración en la puerta en solidaridad con la toma de los chicos", criticó Puy, quien aseguró que "las demandas son las del conjunto de la comunidad educativa".

El docente Federico Puy

También aprovechó para cargar contra las ACAP, "las pasantías gratuitas obligatorias, la mano de obra barata que pretende formar el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad", donde reconoció que "empiezan a comenzar hacia trabajos que no tienen que ver con la orientación de bachiller pedagógico que tiene la escuela".

Las críticas de Puy no fueron sólo para la gestión porteña, ya que expresó que "mientras el Gobierno nacional ajusta, la derecha de Larreta y la ministra Soledad Acuña piden mucho más".

"Estamos denunciando el ajuste general del Gobierno de la Ciudad al presupuesto educativo, que no invierte ahí pero sí mete millones y millones en la publicidad, mientras que no construyó escuelas ni las refaccionó, pero habla de que la transformación no para. Con un poco de ese presupuesto de la campaña publicitaria, podría poner en condiciones a toda la escuela", precisó el docente Federico Puy.

Se abre un nuevo capítulo en las demandas de los estudiantes secundarios de la Ciudad, aunque con las imágenes de las ratas va a ser difícil convencer a la comunidad educativa de que los reclamos esconden intencionalidades políticas. ¿Quién aceptaría que su hijo estudie en esas condiciones?