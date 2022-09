"Hay tanto loco suelto": la premonición de Cristina hace 5 años al ser consultada sobre su futuro

El intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, conmovió a gran parte del país e indignó en partes iguales. En los videos que circularon ya por todo el mundo, se puede observar como Fernando André Sabag Montiel, de 35 años, burló la custodia de la funcionaria, estiró su brazo entre las personas que la rodeaban y le gatilló en dos veces en el rostro.

El atacante actuó cuando Cristina llegaba a su casa en Juncal y Uruguay tras una larga jornada con reuniones en el Senado de la Nación. Mientras la vicepresidenta firmaba ejemplares de Sinceramente y saludaba a la militancia que desde hace más de 10 días se acerca a su domicilio, el hombre le intentó disparar a centímetros de su rostro. Afortunadamente, falló. El arma tenía cinco proyectiles, pero se encontraba mal la corredera, de acuerdo con una pericia preliminar y de milagro la bala no salió.

La vicepresidenta alcanzó a cubrirse el rostro con las manos y agacharse, mientras que el hombre -que se encuentra detenido- fue reducido de inmediato por los presentes. Lo cierto es que con el atentado dando la vuelta al mundo y posicionándose como tema principal en las principales portadas de diferentes medios internacionales, comenzó a circular un inesperado fragmento de una de las últimas entrevistas que le brindó la ex presidenta al fallecido Gerardo Rozín.

Aquella nota ocurrió el 17 de octubre de 2017, cuando Cristina estaba en plena campaña electoral para ser senadora. Incluso, la por entonces candidata por el espacio Unidad Ciudadana le concedió al conductor una extensa nota de una hora y 15 minutos en la cual habló de prácticamente todos los temas de la actualidad: sus acusaciones en la Justicia y la gestión de Mauricio Macri, entre muchos otros.

Pero casi al final del reportaje, el entonces conductor del programa Morfi, en Telefé, le hizo una pregunta que, por estas horas, se convirtió en tendencia debido a la contundente respuesta de la funcionaria y, sobre todo, al contexto actual. “¿Cómo te imaginás de acá en cinco años?”, le preguntó Rozín y Cristina le contestó tras recordar la partida de Néstor Kirchner: “¿Cómo me imagino en cinco años? No sé.....Qué sé yo, tanto loco suelto”.

Visiblemente conmovida e invadida por el recuerdo de su compañero de vida y difunto ex presidente, agregó: “Vos sabés que desde que pasó lo de Néstor, dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él. Y mirá... Así que no sé. No sé qué pasará dentro de cinco años. Si está el mundo, si se acabó el mundo. (...) No sé, no tengo comprada la vida. Aprendí eso”.

El atentado contra su vida ocurrió minutos después de las 21, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. Según se informó, Sabag Montiel, de 35 años, es de nacionalidad brasileña y reside en el barrio porteño de Villa del Parque. Está inscripto como trabajador dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”, UBER.. La causa que conmociona a la Argentina y a todo el mundo recayó sobre las manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.