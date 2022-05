Hepatitis infantil aguda: científicos descubren las causas de esta temible enfermedad

El crecimiento de la hepatitis infantil aguda en los niños es un flagelo que azota al mundo entero. En nuestro país, ya se descubrieron 13 pacientes con síntomas. Tres se catalogaron como probables y los otros diez se convirtieron en objeto de estudio. Asimismo, se apartaron cinco posibles casos.

Hasta ahora, se desconocían las causas de esta enfermedad, bautizada con el nombre de hepatitis indeterminada, que afecta a los niños y los ubica al borde la muerte. Por suerte, dos nuevas investigaciones encontraron los motivos. ¿Qué casua la hepatitis infantil? El adenovirus F41 y el SARS-CoV-2.

Case Western Reserve University School of Medicine de EE.UU., realizó una primera investigación que fue divulgada en medRxiv, la cual afirmaba que una infección no reconocida con el coronavirus podría estar la causa de los casos de hepatitis grave en niños. Para los investigadores, los chicos que padecen Covid-19 poseen un riesgo muy importante que da como resultado una mayor de disfunción hepática posterior. La dificultad, aseguraron, es que la mayoría de los menores de edad con hepatitis aguda no comunicó una infección previa por covid.

Los científicos del Imperial College de Londres realizaron un segundo estudio, publicada en The Lancet Gastroenterology & Hepatology, donde detallaron que es posible que los niños afectados, algunos de los cuales son muy pequeños para someterse a la vacunación, hayan tenido infecciones leves o asintomáticas de covid que pasaron por alto debido a su poca gravedad.