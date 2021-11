Hernia de disco: por qué se origina, cuáles son los tratamientos y cuándo es necesario una cirugía

Miles de argentinos y argentinas sufren dolores lumbares. Pero, sin dudas, el pero de los diagnósticos es la hernia de disco. Esa afección se puede dar por diversos motivos. Desde levantar objetos pesados y tener sobrepeso a malos movimientos y un estilo de vida sedentario pasando por el tabaquismo o quedarse sentado o parado en la misma posición durante muchas horas.



Como sea, el dolor y las molestias que genera esa dolencia es demasiado. Y una gran duda es cuál es el mejor tratamiento y en qué casos es necesario someterse a una operación. Para hablar sobre el tema, BigBang entrevistó al doctor Diego Vega Laiun (MN 103136), quien es socio fundador de la Fundación Argentina de Neurofisiología Clínica y se especializó en Neurofisiología Clínica en Europa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-¿Por qué surge la hernia de disco?

-En el caso de las hernias de disco que por lo general se deben a la degeneración discal (el desgaste natural gradual asociado con el envejecimiento), aunque también pueden ocurrir tras levantar objetos pesados o por un evento traumático. Los discos espinales tienen un núcleo suave y gelatinoso, con un anillo exterior que lo cubre, más duro. Una hernia ocurre cuando parte del núcleo se empuja hacia afuera por un desgarro en el anillo. Si bien la mayoría aparecen en la espalda lumbar, también pueden desarrollarse en el cuello.



-¿Esta dolencia siempre tiene síntomas como el dolor o las molestias?

-Muchas no dan síntomas, pero cuando aparecen se hacen notar: pueden ir desde dolor hasta entumecimiento y debilidad. Los síntomas varían de acuerdo a la ubicación del disco afectado y si ese disco está presionando un nervio.

-¿Cuáles son los síntomas clásicos de la hernia de disco?

-Entre las manifestaciones más típicas están el dolor localizado y también de glúteos, muslos y pantorrillas (cuando la hernia discal está en la espalda lumbar) o bien en hombros y brazos (si está en el cuello); el entumecimiento u hormigueo que se irradia en la parte del cuerpo servida por los nervios afectados y la debilidad en los músculos cercanos a esos nervios.

-¿En todos los casos es necesario someterse a una operación?

-No todas las hernias discales se operan, sino que solo un pequeño porcentaje. Llegar a un diagnóstico certero y específico es fundamental para no tomar riesgos innecesarios.

-¿El origen de una hernia de disco puede variar?

-Sí. Los factores de riesgo para presentarlas incluyen el exceso de peso (que puede causar una sobrecarga para los discos de la espalda lumbar), trabajos físicamente exigentes, cierta predisposición genética y el tabaquismo (porque se cree que disminuye la provisión de oxígeno al disco).

-¿Y cómo puede tratarse este tipo de dolencia?

-La mayoría de las veces, las hernias discales se manejan con actividad física, la reeducación de la postura y la mantención de un peso saludable. Mientras que para el dolor se pueden recetar desde analgésicos de venta libre, hasta relajantes musculares e inyecciones de cortisona. Pero en raras ocasiones se puede requerir cirugía para evitar la debilidad o la parálisis, cuando la hernia de disco comprime todo el canal medular.

-¿Cuándo se debe realizar una consulta?

-Se debe consultar a un profesional con urgencia cuando el dolor, el entumecimiento y la debilidad dificultan la vida diaria, pérdida de sensibilidad en las áreas que tocarían una silla de montar o bien disfunción en intestinos o vejiga (desde incontinencia a dificultad para orinar).

-¿Qué pasos se deben seguir en el tratamiento?

-Ante la sospecha de una hernia de disco, se suele pedir una resonancia magnética, un excelente método de diagnóstico por imágenes. Pero cuando el dolor no cesa y el entumecimiento persiste, es necesario complementar esta prueba con una electromiografía (EMG) para detectar si existen alteraciones en las raíces nerviosas, que pueden aparecer en hernias y ciatalgias.

-¿Qué es una electromiografía?

-La palabra electromiografía (EMG) se compone de los vocablos “electro”, por actividad eléctrica, “mio”, por la actividad de los músculos y “grafía” porque se registra la actividad eléctrica de los músculos en un papel. Se solicita para evaluar el estado de los músculos y las células nerviosas que los controlan (neuronas motoras). Los resultados pueden revelar una disfunción nerviosa, muscular o bien problemas con la transmisión de señales de nervios a músculos.

-¿Cuál es su función?

-Para graficarlo mejor, imaginemos que la hernia de disco es como la mancha de humedad en una pared. Una cosa es quien saca la foto de esa mancha, que grafica el problema (esa es la función de la resonancia magnética). Otra cosa es el electricista que mide con un tester si la humedad afectó el cableado, si sigue conduciendo electricidad. Esa es la función de la EMG, también llamado electromiograma. Y se necesita cuando los síntomas persisten, porque para ver qué pasa a nivel de las raíces nerviosas, no basta solo con tener “la foto”. Todos conocemos que las hernias de disco son frecuentes y que a pesar de que a veces el dolor puede ser discapacitante, no siempre la solución está en el quirófano. Para llegar al tratamiento adecuado y no exponerse a riesgos innecesarios, asegurarse un diagnóstico completo con estudios complementarios es la mejor opción.