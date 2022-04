Héroe sin capa: el encargado de un edificio saltó de un balcón a otro para rescatar a un nene

Alejandro es el empleado del consorcio de departamentos de un edificio ubicado en el barrio porteño de Caballito y su nombre rápidamente cobró gran notoriedad luego de que rescatara a un nene que estaba solo jugando en el balcón y que corría serio riesgo de caer al vacío. "Fue un acto sin pensar”, dijo el hombre que no tardó en ser bautizado como el "héroe" del día tras saltar de un balcón a otro para poner a salvo al menor.

Todo ocurrió a raíz de la denuncia de un par de vecinos que, asustado y en total estado de alerta por lo que estaba ocurriendo, llamaron al encargado de edificio. El hombre no dudó en intervenir al darse cuenta que el menor estaba atrapado en el balcón que no contaba con la protección adecuada para estos casos y su única vía de escape era un ventanal que tenía las persianas bajas.

Arriesgando su propia vida, el encargado se cruzó de un balcón al otro y la secuencia quedó grabada por una cámara de celular de los vecinos. “Una señora de la zona me tocó el timbre y me dijo que había una criatura en el balcón. Les toqué el timbre, golpeé la puerta y nadie me contestó. Fui al departamento vecino y, sin dudarlo, salté al balcón”, contó Alejandro en diálogo con el canal TN.

Al alcanzar el otro lado, el hombre remarcó que el nene se encontraba jugando y que no era consciente del peligro que corría. “Estaba jugando, no tenía noción de lo que estaba pasando. Empecé a aplaudir en la casa, diciendo ‘hay alguien aca’. Los padres estaban durmiendo. Según lo que me dijo, fue un descuido. Uno de los dos se olvidó de cerrar la persiana”, detalló el encargado del edificio.

Alejandro logró poner en resguardo al menor, pudo subir la persiana que estaba baja para que el nene pudiera ingresar a su casa y buscó a los padres para contarles lo sucedido. "El padre no caía porque recién se había despertado y no podía creer lo que estaba pasando”, agregó sobre los padres del chico, quienes se habían mudado hace pocas semanas y ni siquiera tuvieron la gentileza de agradecerle al encargado su gentileza. "No, la verdad que no me agradecieron”, reveló.

El nene quedó encerrado en el balcón del 5to piso, mientras sus padres estaban durmiendo y no habían advertido qué el menor quedó solo del lado de afuera. Finalmente, explicó que los vecinos, antes de darle aviso sobre lo que estaba ocurriendo, llamaron a la policía porque vieron al nene trepándose a las rejas del balcón“Los vecinos habían llamado a la policía. Ya se estaba empezando a trepar. Fue un acto sin pensar”, concluyó