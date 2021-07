Hidrovía estatal, ¿por 12 meses? Las resistencias internas y cómo se hará cargo el Estado

El Gobierno oficializó el control estatal del la Hidrovía Paraguay-Paraná por un plazo máximo de doce meses, según se publicó hoy en el Boletín Oficial, sin embargo la decisión no implica que se buscará estatizar la principal vía de comercio en el país.

“Hoy en día es la mejor opción para avanzar con la licitación. No hay forma de que Puertos se haga cargo de esa tarea”, expresó una fuente al tanto de las negociaciones. Tal y como establece la normativa publicada en el BO, la Administración General de Puertos (AGP) será la encargada de realizar la operación de mantenimiento del canal durante un año aunque sostienen que, de no haber cambios, será por menos tiempo.

Puntualmente, la AGP se encargada ahora de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.

Para ello, el mismo decreto incorpora como segundo párrafo del artículo 5° del Estatuto Administración General de Puertos, que el organismo “también podrá asumir la concesión de obras y la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros”.

Esto se encontraba en los planes del difunto ministro de Transporte, Mario Meoni, y en los de su sucesor, Alexis Guerrera. En Transporte nunca estuvieron de acuerdo con la estatización de la Hidrovía debido a la complejidad de la operación en sí. Es por eso que eran los principales opositores al avance del kirchnerismo duro del Instituto Patria de que el control quede en manos del Estado.

“La idea que se barajó desde hace tiempo es el mantenimiento por un período determinado. LA AGP no tiene capacidad para el largo plazo, por la obra pública que vamos a encarar de aumentar la profundidad del canal”, agregó la mencionada fuente que remarcó que el trabajo de especificidad es tal que no habría forma de que en el plazo de un año lo absorba el Estado. “Lo que sigue en carpeta es una licitación a largo plazo. No hay manera de hacerlo de otra forma”, remarcó.

Guerrera, había adelantado el martes último que se estaba “trabajando para asegurar el mantenimiento del servicio de la Hidrovía Paraná-Paraguay durante un año", de manera de poder contar con "tiempo suficiente para preparar una licitación grande y así garantizar la navegabilidad" como está sucediendo en la actualidad.

Guerrera dijo que hay “un trabajo conjunto, desde el Consejo Federal de la Hidrovía, con la participación activa prevista de las provincias vinculadas con la vía navegable”.

“También participan del proceso universidades públicas como la Universidad del Litoral, que trabaja los aspectos más técnicos; de la Universidad de Rosario, que aborda los temas ambientales y la Universidad de San Martín que analiza los aspectos técnicos; con Medio Ambiente de Nación y de todas las provincias, con las que vamos a abordar de manera integral los pliegos que se pondrán a consideración para la vía navegable para los próximos 15 años”, había señalado el funcionario.