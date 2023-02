"Hola, normal": quién es el influencer financiero Javier Ferrer, que se borró y es investigado por la AFIP

"Hola, normales", así solía comenzar todos los contenidos que subía a sus redes sociales el influencer financiero Javier Ferrer, quien hoy está en la mira de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que por ese motivo borró todos los videos que subía en sus cuentas. Hasta hace unos días, los comentarios en sus publicaciones se dividían entre quienes lo elogiaban y quienes lo criticaban por su soberbia, pero ahora directamente tendrá que enfrentar las acusaciones de evasión en su contra.

El supuesto empresario de 51 años que operaba desde un chalet de Barrio Parque, en sus páginas y perfiles de redes sociales se presenta como asesor inmobiliario e inversor y "enseñaba" a los "normales" a ganar en dólares, haciendo responsables de sus padecimientos y la pobreza de su vida a quienes trabajan todos los días de 7 a 18.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Soy Javier Ferrer, empresario e instructor de vida, y mi propósito es acompañarte en este emocionante mundo de los negocios, en donde te guiaré conjuntamente con mi equipo de profesionales, en un camino que no es sencillo de transitar pero, con la orientación indicada, puedes aspirar a grandes logros", decía de sí mismo y su asesoría en una de sus presentaciones en las redes sociales, donde cuenta con 362 mil seguidores en Instagram y 491 mil en Tiktok.

En las últimas horas, distintas versiones comenzaron a hacerse públicas y llevaron a que el influencer borre muchos de sus contenidos donde vendía "la fórmula del éxito". El supuesto empresario durante los festejos del mundial de Qatar 2022 había pintado de celeste y blanco un auto de alta gama, algo que se había viralizado con sus videos en las redes.

Según lo que comentó en Argenzuela el periodista Mauro Federico, el Porsche con el que se paseó por Buenos Aires no le pertenece a él y adeuda más de 3 millones de pesos de patente. "Cuando vas a consultar al registro de patentes, para saber cuánto paga y si es o no deudor, te encontrás con una deuda de 3.166.654 pesos", precisó.

"Ahora, cuando querés constatar la propiedad del vehículo aparece la empresa Sigfried S.A., ubicada en la calle Maipú al 500 y que pertenece al empresario Alejandro Roemmers. Quiere decir que usó un auto prestado para hacer toda una campaña, lo terminó devolviendo grafiteado. Y todo indicaría que por el tiempo que lo usó no pagó nunca la patente, si es que efectivamente no hizo por debajo un negocio con ese auto, del cual no dejó constancia en ningún lado", agregó Federico.

Este detalle es sólo el preámbulo de lo que significa su situación impositiva, ya que el fanático de Javier Milei y de las ideas libertarias que no tiene ninguna sociedad declarada en la AFIP, figura como autónomo en una categoría que lo obligaría a estar inscripto en el IVA y a facturar las charlas que difundía por las cuales les cobraba 2.500 dólares a los "normales" que concurrían

"La AFIP empezó a fijarse si había facturado y, eventualmente, si había declarado. No figura absolutamente ninguna facturación, no hay nada declarado y, mucho menos, un impuesto pagado por lo que evidentemente él dice tener", indicó Federico. "Lo que están analizando ahora en el Departamento Jurídico de la AFIP, es que cruzando ingresos, egresos y registros de información públicas, está desarrollando actividades como supuesto asesor de negocios, por la cual cobra sumas importantísimas que no aparecen en ningún lado registradas", aseguró.

"La información que cruzan, a no corresponderse con lo que tiene declarado, puede dar como resultante que a este señor se lo denuncie en la Justicia Penal Tributaria por los artículos 209 y 213 del Código Penal, por el delito de instigación delito en concurso con apología del crimen", precisó Federico. "Este muchacho no solamente no está pagando lo que dice ganar, sino que no está declarando absolutamente nada", agregó.

Más allá de la exposición pública a la que se expuso Ferrer en los últimos meses, y los contenidos públicos por los cuales se transformó en un hazmereir por su soberbia y sus consejos sin sentido, Federico indicó que la AFIP tiene puesta la mira en los influencers con cuentas de entre 300 y 500 mil seguidores que están haciendo este tipo de iniciativas. "La idea es que todos los que ostenten ganancias, tributen los impuestos correspondientes. Nadie quiere confiscar los bienes ni quedarse con nada que no corresponde", remarcó el periodista.

Mientras en Argenzuela se avanzaba en el relato de la investigación sobre el supuesto empresario, en su cuenta de Instagram Ferrer dejaba de seguir gente, se supone que para no ensuciarla con las pruebas que el fisco está acumulando en su contra.

Las recomendaciones del evasor

Muchos de los videos de Ferrer parecen salidos de una película de humor norteamericana y hasta en la confusión muchos de los comentarios, algunos usuarios lo valoraban así. "Hola, ¿cómo estás, normal? Mirá, te voy a dar tips y un manual que te voy a preparar para que lo lleves encima, para que no seas más normal. Es un instructivo que te va a hacer cambiar mucho. Son tips chiquitos", comenzaba uno de ellos.

"El normal se levanta con un despertador, yo me levanto con una ilusión; el normal cuando va a comer va con una reserva, yo voy y digo que la tengo; el normal cuando llega a un lugar le dice a su mujer 'estacioná acá y caminamos cuatro cuadras porque no va a haber lugar', yo llego y estaciono en la puerta porque se va un auto. Y así te puedo ir diciendo mil cosas y te va a ir cambiando la forma de pensar, y cuando lo hagas vas a cambiar la forma de actuar y generás otro tipo de energía y otro tipo de gente que se te va a ir acercando", prometía en las asesorías que daba a intercambio de dinero a sus seguidores y seguidoras.

En otro de estos comenzaba bailando al subir de una escalera mecánica y luego invitaba a un zoom para "ganar en dólares" y "no laburar más".

Sus consejos también estaban apuntalados con cuestiones sobrenaturales y cosas similares por las que afirmaba que la suerte no existía, sino que era "energía positiva". Al igual que sus recomendaciones financieras, este tipo de afirmaciones no tenía ningún tipo de sustento científico.

"La plata se gana pensando, accionando y generando. ¿Te creés que tus objetivos los vas a lograr yendo a trabajar de 9 a 18? No", prometía Ferrer. Su perfil soberbio ahora está en la mira de la AFIP. Y no parece tener consejos para sus seguidores para cuando se está en una situación como la de él.