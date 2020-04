Horas de fila, jubilados descompensados y un completo descontrol: piden la renuncia del titular de la Anses

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) comenzaron a cobrar hoy, y se extenderá hasta mañana sábado, los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Además, hoy los bancos –con autorización del Banco Central- reabrieron sus puertas para recibir a decenas de cientos de jubilados dispuestos a cobrar su jubilación.

¿El resultado? Un completo descontrol en medio de la pandemia de coronavirus y la intención del gobierno de detener su avance en el país. Y es que desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habían señalado que esta medida se tomaba “a efectos de facilitar el cobro y evitar aglomeraciones que afecten negativamente la cuarentena vigente”.

Claro está, esto no ocurrió. Desde anoche, cientos de personas, entre ellas un impresionante número de jubilados, comenzaron a hacer la fila en la vereda para poder cobrar.

Banquitos, frazadas, mates, reposeras y algo de comida para hacer más amena la espera y soportar las bajas temperaturas que comenzaron a registrarse en la Ciudad y provincia después de las lluvias.

Sin embargo, con el correr de las horas, algunos de las personas mayores comenzaron a descompensarse y fueron auxiliados por el personal médico de la zona.

Los bancos de La Matanza, Avellaneda, Lanús, Quilmes en el conurbano bonaerense, Santa Fe y Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron colapsados de gente que buscaba poder cobrar lo que les pertenece.

Sin ir más lejos, se registraron colas de más de dos cuadras en bancos debido a la falta de organización que provocó amontonamiento y que, lo que es peor, no se respete la distancia recomendada a partir de la llegada del COVID-19.

Por esta razón, Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, le pidió al presidente Alberto Fernández la renuncia de dos funcionarios.

¿De Cuáles? Nada más ni nada menos que del titular de la ANSES, Alejandro Vanoli y el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi. “Pedimos la renuncia de Vanoli y Goñi como responsables. No hubo ningún operativo para evitar lo que se preveía que iba a pasar”, señaló Semino en diálogo con El Trece, aunque aclaró que no va a realizar una denuncia formal en la Justicia.

Según Semino, era más que claro que esto iba a ocurrir. “Luego de 15 días sin bancos donde no se pagó el mensual de marzo se abren las sucursales el mismo día del pago de la Asignación Universal por Hijo. Para un jubilado estar 15 días sin cobrar es un montón”, agregó.

En esa línea, teniendo en cuenta que fueron muchos los jubilados los que optaron por empezar a hacer la cola de los bancos a las dos de la mañana, estimó que muchos de ellos verán su salud afectada, sobre todo en esta época donde el coronavirus golpea de forma violenta en el mundo.

El defensor de la Tercera edad, además, avisó que los jubilados que hoy se amontonaron para cobrar, son los mismos que no pudieron cobrar los haberes que deberían haber recibido durante el mes de marzo: “Recibíamos entre 300 y 400 jubilados por día que nos decían que no tenían para comer”

Según sus estimaciones, cerca de 1,5 millones de jubilados no cuentan con tarjeta de débito para el cobro de sus jubilaciones. “En el interior, el 90% va a cobrar al banco. Hubo una idea de que les iban a enviar la tarjeta a la casa. Pero no es tan fácil. Una persona de 80 años que nunca usó tarjeta no puede manejarlo de un día para otro”, dijo.

El Banco Central dispuso hoy que los bancos deberán abrir durante este fin de semana, en su horario habitual según la jurisdicción, para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Anses a aquellas personas que no cuenten con tarjeta de débito.

La norma, dada a conocer a media mañana, cuando se registraban largas filas de personas en entidades bancarias en distintos puntos del país, fue firmada por el gerente de emisión de normas, Matías Girault, y el gerente principal de emisión, Darío Stefanelli.

La medida extraordinaria también alcanza a beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como el ingreso familiar de emergencia a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.

El objetivo, que apunta a las personas que no cuentan con el plástico para poder cobrar sus haberes previsionales o beneficios por cajero automático, es evitar la acumulación de personas y cumplir así con las prescripciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país para mitigar la propagación del coronavirus.