Horror en la ruta 2, la imputación a Macri y la segunda dosis de la Sputnik V: las 7 noticias del día

Un estudio reveló que la vacuna de Pfizer es más efectiva contra la variante delta del coronavirus

La variante Delta del coronavirus (Covid-19) no es un preocupación exclusiva del Gobierno sino de todas las administraciones del Mundo debido no sólo a su mayor velocidad en el contagio sino también por su mayor letalidad y mortalidad. En ese contexto se están realizando diferentes estudios para probar la eficacia de las vacunas existentes contra esta variante. Y ayer en la revista de divulgación científica The Lancet se publicó una investigación que da cuenta de que la vacuna de Pfizer es, hasta ahora, la más efectiva.

El paper, desarrollado por los investigadores Emma Wall, Mary Wu, Ruth Harvey, Gavin Kelly, Scott Warchal y Chelsea Sawyer, llegó a la conclusión de que el esquema completo de la vacuna de Pfizer, es decir las dos dosis, produce 2,5 veces más anticuerpos que las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Los resultados del estudio de The Lancet se recopilaron utilizando un ensayo de neutralización de virus vivo SARS-CoV-2 de alto rendimiento, en donde los científicos determinaron los títulos de anticuerpos neutralizantes (NAb) frente a cinco cepas de SARS-CoV-2 en 106 participantes con una mediana de edad 34 años, después de una dosis de AstraZeneca con un tiempo medio después de la primera dosis de 41 días o dos dosis de AZ con un tiempo medio después de la segunda dosis de 31 días. El intervalo medio entre dosis fue de 63 días.

“Después de una dosis única de AZ, los participantes con síntomas de COVID-19 previos tenían anticuerpos significativamente más altos contra todas las cepas que aquellos sin síntomas de COVID previos”, precisaron y añadieron: “Estos datos, junto con nuestros hallazgos anteriores, revelan que los receptores de AstraZeneca tienen títulos de anticuerpos neutralizantes más bajos que los receptores de Pfizer contra las variantes del SARS-CoV-2, incluido la Delta (B.1.617.2)”.

Hasta ahora solamente hay estudios publicados de AstraZeneca y Pfizer con respecto a su eficacia contra la variante delta del coronavirus mientras que de la Sputnik V, elaborada por el Instituto Gamaleya, se optó por publicar un comunicado de prensa en donde, sin información que lo respalde, sostiene que es la que mejor respuesta inmunológica tiene.