Horror en puerto Deseado, Coronavirus en Italia y golpiza en La Plata: las claves del día

La insólita confusión de Gisela Barreto con respecto al narcotráfico: "¿A qué se está refiriendo?"

Acostumbrada a convertirse en tendencia por sus dichos, como sus declaraciones en contra del aborto, la ideología de género, la educación sexual y las vacunas, entre otros temas, Gisela Barreto se convirtió una vez más en furor en las redes sociales por una insólita confusión en el programa que conduce, La fe mueve montañas, que se emite a través de la señal TVL1.

Marino Restrepo, un autor religioso especialista en narcotráfico, fue el invitado de Barreto a su programa, quien explicó que los cárteles norteamericanos pasan más “desapercibidos” en comparación con los mexicanos. “En el primer mundo a los cárteles los tienen ocultos pero en el tercer mundo están desenmascarados”, explicó.

Al escuchar al hombre, Barreto no dudó en preguntar: “Cuando usted dice ‘carteles’, ¿a qué se está refiriendo? ¿Literalmente a los carteles que están por las calles?”. Restrepo le explicó con simpleza: “No. Se llaman cárteles a las organizaciones criminales de droga”. A lo que Barreto comentó: “Ah, no lo sabía”. Obviamente, los usuarios viralizaron este fragmento y no dudaron, una vez más, en convertir a la ex vedette en víctima de divertidos memes.