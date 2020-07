Hot Sale 2020: viajes, descuentos, estafas y todo lo que tenés que saber sobre la feria de compras online

Este lunes comenzará una nueva edición de Hot Sale, que en esta edición se realizará los días 27, 28 y 29 de julio, y que tendrá la particularidad de ocurrir en el medio de la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Justamente por esta situación, y a la espera de que todas las empresas participantes pudieran adaptarse a las formas de envío, desde la organización decidieron correr la fecha. Ofertas y cómo prevenir estafas.

“Dada la coyuntura vinculada al impacto de la pandemia del COVID-19, desde la Comisión Directiva de CACE decidimos reprogramar el evento para colaborar con la disminución colaborar en minimizar la circulación. Apostamos a que las condiciones mejoren para ese momento de forma tal que permitan realizar el mismo minimizando el impacto sanitario y garantizando un nivel de servicios adecuado”, explicó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónica (CACE), Alberto Calvo.

La primera edición del HotSale Argentina fue en mayo de 2012, un evento similar al histórico Black Friday de los Estados Unidos. En total se han realizado seis ediciones observando récords en promociones con descuentos de hasta 60%. Para el 2020 se espera que las empresas participantes brinden una experiencia para que puedas comprar Online desde tu celular y una mayor participación de las distintas Provincias Argentinas.

Una de las cuestiones más llamativas de esta edición es lo que sucederá con los paquetes de viajes y pasajes de avión. Ante la abrupta caída en las operaciones por la pandemia, las ofertas de vuelos y destinos son algunas de las que mayor descuento tienen pero ante la falta de previsión sobre cuándo se podrán utilizar las empresas que participan del evento decidieron lanzar una política de “flexibilidad”.

Solamente en este rubro hay 34 empresas participantes, récord para el evento. Agencias de viajes que ofrecen ofertas en paquetes turísticos, aerolíneas con financiación y fechas flexibles para compra de pasajes, hospedajes con mega descuentos, seguros de asistencia al viajero con promociones, alquiler de autos para estar seguro en los destinos, descuentos en compra de pasajes en micro dado que lo primero que se reactivará será el turismo interno y sobre todo, de cercanía, para lo que será fundamental ofrecer transporte, son algunas de los rubros.

Hoy, por ejemplo, Aerolíneas Argentina anunció que extenderá el Hot Sale hasta el 2 de agosto bajó el nombre de Hot Week. La compañía, según explicó en una conferencia de prensa el Director Comercial, Fabián Lombardo, tendrá no sólo una política de descuentos sino también financiación en 12 cuotas sin interés para sus vuelos internacionales y locales.

Para los destinos en el exterior solamente habrá cuotas sin interés para 20 destinos por lo que es algo para considerar a la hora de comparar pasajes. Normalmente Aerolíneas es más cara que el resto de sus competidores porque brinda un servicio más completo por lo que al haber doce cuotas sin interés es cuestión de compara costo y calidad. En cuanto a los vuelos internos también además de la financiación habrá un descuento adicional del 20%.

En destinos como Argentina, Caribe, Estados Unidos y Europa, los visitantes de Hot Sale encontrarán ofertas en vuelos y paquetes con precios entre un 20 y 30% más bajos que antes de la pandemia, con la posibilidad de cambiar fecha sin costo. También habrá paquetes hasta 30% OFF en destinos como Argentina, Caribe y Estados Unidos. En hoteles, interesantes oportunidades en cadenas destacadas con descuentos de hasta el 60%.

Los viajeros podrán optar por actividades con 30% de descuento en Argentina, Brasil, Caribe y Europa. Para Estados Unidos, preventa exclusiva de tickets a Disney 2021 con opciones de 6 días al precio de 4 y en Universal 2 parques en 2 días + 2 días gratis . También hasta 50% de descuento en asistencia al viajero para viajes internacionales y descuentos en alquiler de autos de hasta 15% en Europa y 10% en Estados Unidos con upgrade de categoría de regalo.

“Nos sumamos a otra edición de Hot Sale con las mejores oportunidades en términos de precio, ofertas flexibles (posibilidad de cambio sin costo) y como siempre, la promesa de mejor servicio; para que más argentinos puedan volver a viajar pronto. Sabemos que en este contexto particular el panorama es incierto pero consideramos importante participar en este evento, que es el más importante de comercio electrónico en nuestro país. En Almundo, viajar nos apasiona. Creemos que nos hace más felices y mejores personas. Por eso, trabajamos todos los días con un propósito en mente: transformar al mundo a través de los viajes”, expresó el Country Manager de Almundo, Francisco Vigo.

Con descuentos de hasta el 50 por ciento en otros rubros (electrodomésticos, ropa, autos, muebles, blanquería y demás una de las claves a la hora de poner la tarjeta y comprar es buscar las ofertas que más convengan. Sobre todo teniendo en cuenta que en las ediciones anteriores surgieron denuncias y críticas hacia algunas empresas que disfrazaron los descuentos.

Es común encontrar en redes sociales el primer día del evento cómo las empresas que participan ponen el mismo precio que había el día anterior y, para disfrazar que no hay descuento, suben el precio de lista. “Desde Defensa al Consumidor siempre decimos que lo principal a la hora de hacer cualquier tipo de compra es informarnos y prestar atención al más mínimo detalle. Las compras online no son la excepción: hay que recurrir a los sitios oficiales, chequear la seguridad de la página y leer la letra chica de las promociones. Y ante cualquier duda o inconveniente, acudir a los especialistas de Defensa para ser orientados o hacer el reclamo correspondiente", afirmó el subsecretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad, Facundo Carrillo.

En lo que respecta al envío de los productos, se debe tener en cuenta no solamente si es gratuito o no, sino también el tiempo de entrega ya que en plena cuarentena los plazos puede ser problemáticos. Si no se cumple con la fecha pactada, pasados los 15 días se puede reclamar el reintegro del uno por ciento de lo abonado por cada día de demora.

CACE es una Asociación Civil sin fines de lucro constituida en el año 1999 con el propósito de divulgar y promover el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y los negocios, las comunicaciones, el comercio y los negocios electrónicos. Cuenta con más de 1200 socios de diferentes sectores de la industria, comercio y servicios que hacen realidad los negocios y comercio electrónico en la Argentina y la región, siendo la principal institución nacional en promover esta nueva modalidad de trabajo y negocios.Entre sus principales iniciativas, la CACE realiza un estudio anual de comercio electrónico, el Ecommerce Day, y las Campañas de venta CyberMonday y Hot Sale en Argentina.