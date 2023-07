"Hoy solo fui a visitar tu tumba...": el dolor de la mamá de Fernando y la audiencia clave para los condenados

No fue un cumpleaños más para Graciela Sosa. La mamá de Fernando Báez Sosa, el joven de 17 años asesinado en 2020 en Villa Gesell, pasó su primer cumpleaños después de la condena y reveló el vacío que siente en su "nueva vida" tras el juicio por el asesinato de su hijo.

"He sido muy feliz en mi vida pasada. Con la partida de mi hijo se fueron con él todas mis alegrías. No no pude escucharle diciéndome: 'Feliz cumple, mami; te quiero', con un abrazo. Sólo hay tristeza en mi corazón", escribió Graciela desde su perfil de Facebook.

La mujer luego reveló cómo atravesó el día de su cumpleaños. "No hubo torta, ni vela que apagar, ni nada por lo que brindar. Todo es difícil sin su presencia. Hoy sólo fui a visitar su tumba y regresé a mi casa a recordar en silencio todos los momentos felices pasados con mi hijo".

"Gracias a todos por los saludos. Lucho como puedo y sigo adelante. No es fácil seguir con tanta infelicidad, pero se aprende de a poco. Ya nada será igual. Perdí lo mejor de mi vida", cerró.

El doloroso posteo llega después de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense fijara para el próximo 15 de agosto una audiencia oral para que todas las partes acompañen los recursos que presentaron tras la condena que tuvo lugar en febrero de este año.

Será la primera vez que los ocho condenados, hasta ahora alojados en la alcaidía de Melchor Romero, abandonen el penal a pedido del Tribunal de Casación, quien ya le ordenó al Servicio Penitenciario bonaerense el traslado de los ocho imputados para que estén en el recinto durante la audiencia.

Cabe recordar que tanto los abogados de la familia de Fernando como los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García apelaron la sentencia y exigen que los tres condenados a 15 años de cárcel en calidad de "partícipes secundarios del homicidio doblemente agravado" reciban también una pena de prisión perpeuta.

Mientras tanto, Hugo Tomei, quien representó desde el primer minuto a los condenados, insistió con sus pedidos de nulidades y pidió que se aplique la figura del "homicidio en riña" para los cinco sentenciados a prisión perpetua, al tiempo que requirió la absolución para los tres que recibieron la pena de quince años.