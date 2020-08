Hubo acuerdo con los bonistas por la deuda y Alberto en modo "post-pandemia": las 7 noticias del día

Corrientes, en rebeldía: la provincia no acatará el decreto que prohíbe reuniones sociales

La provincia gobernada por el radical Gustavo Valdés no acatará el decreto presidencial que prohíbe las reuniones sociales debido a que la situación sanitaria en la provincia está controlada y no se registró ni un pico ni un brote de contagios de coronavirus, por lo que no consideran que sea necesario suspender los encuentros sociales.

Es la única provincia que no se plegará a la medida publicada ayer en el Boletín Oficial.

El secretario general de la provincia, Carlos Vignolo, dijo que “no hay razones para que Corrientes cambie, nosotros estamos bien, en una situación sanitaria buena, sin circulación viral comunitaria”.