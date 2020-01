Hugo Basilotta, el dueño de Guaymallén, habla de su amistad con Maidana y de su pelea con el "catador de alfajores"

El nombre de Hugo Basilotta cobró gran popularidad durante todo el 2019 a base de ingeniosos videos que fue publicando a través de sus redes sociales. Sin ir más lejos, el dueño de la fábrica de alfajores Guaymallén se transformó en un “influencer” -que nada tiene que envidiarle a los más jóvenes- con divertidos chistes que, a su vez, le sirvieron para promocionar su empresa.

Por ejemplo, en uno de sus tantos virales se mostró indignado con el precio de sus alfajores en Estados Unidos e hizo un video para Trump: “¿Qué te pasa, Donald?”. “Estábamos con mi hija en Los Ángeles porque me gusta el boxeo y habíamos ido a ver una pelea. Ahí entré en un kiosco y vi que el triple de Guaymallén estaba dos dólares”, recordó en diálogo con BigBang.

En ese momento, con su faceta 2.0 instalada y en ascenso, Basilotta decidió grabar un video en el que chicaneaba al presidente estadounidense. “Los argentinos que están acá me están volviendo loco. Esta noche me voy a ver a Donald para arreglar esta situación”, dijo en el divertido clip.

Lo cierto es que la presencia de su famosa golosina en el país del norte fue toda una sorpresa para el empresario. “Nosotros no exportamos porque no damos abasto. Hacemos dos millones de alfajores por día, por eso estamos haciendo una planta nueva”, le contó a este portal y aclaró que esta nueva planta podría abrir entre junio y julio de este año.

Pero este año comenzó diferente para Basilotta, ya que decidió crear su propio ranking de alfajores que generó no solo un gran número de elogios, sino también algunas críticas que mucho no le gustaron al empresario. Para el dueño de Guaymallén, el mejor alfajor argentino es el Jorgito blanco, mientras que en el segundo y tercer lugar se ubican el Fantoche Triple y el Havanna.

Esto generó que Facundo Calabró, más conocido como “Catador de Alfajores”, cuestionara la nómina de Basilotta tildándolo de “tibio” y de confeccionar una lista de “amigotes”. “El Tofi es mediocre desde donde se lo mire. El Terrabusi, una ofensa a su versión original. Deje la diplomacia y anímese a probar cosas nuevas…Un ranking muy tibio”, resaltó Calabró.

Pelie con Mayweather en LV , y me quieren hacer pelear , con un “ Amateur ???? “ Por Favoooor !! https://t.co/Xdk5UlwOsQ — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) January 8, 2020

Consultado por BigBang, Basilotta primero quiso destacar que su ranking “fue una cosa que llamó la atención porque Argentina es un país que vive peleado. Es muy difícil que salga un empresario a hablar bien de la competencia. Conozco bastante de esto”.

Según le explicó a este portal, decidió excluir a los alfajores artesanales por una razón: “Sé que son espectaculares, pero el industrial es distinto porque pasa por muchas etapas en las que pasa calor o frío. Los artesanales se hacen en poca cantidad y son extraordinarios. Pero le quise dar valor a la industria”.

Con respecto a la crítica de Calabró, resaltó: “Es un chico joven, que se dedica a lo artesanal. No me gusta cuando me falta el respeto. Tendría que haber puesto su propio ranking y listo, pero faltarme el respeto no. Cuando me tocas la empresa y me falta el respeto te salto a la yugular. Miedo solo le tengo a Dios”.

Para los que están preocupados !! #Guayma . Vamos Argentina 🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/HeNLgYF4LH — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) December 16, 2019

Por otra parte, explicó porqué decidió incursionar en Twitter, la red social querida y odiada por todos por su elevado nivel de “haters”. “Me gusta mucho. Es difícil manejar la cuenta de Twitter porque hay muchos anónimos... pero el 90% son mensajes a favor. En argentina somos todos DT o economistas”, señaló, con respecto a la diversidad de opiniones en la plataforma.

Se posterga un poco el sorteo , porque tengo una duda . Uds Eligen !!! #TriVerdeGuayma Vamos Argentina 🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/ucKfyTgVi5 — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) December 12, 2019

Y agregó: “Pero me encanta meterme en esto. Aparte le sirve a la empresa, se viraliza. Me graba un empleado de acá. En algún momento lo voy a presentar como mi cameraman. Mis hijos se ríen. Mi mujer es de perfil muy bajo y mucho no le gusta, pero sabe que soy un loco”.

Su gran amistad con El Chino Maidana

Al final de la entrevista, Basilotta recordó uno de los momentos más importante que vivió la empresa gracias a Marcos Chino Maidana en 2014. El ex púgil santafecino subió al cuadrilátero con una remera de color amarillo que llevaba el logo de Guaymallén, su mayor auspiciante, para pelear contra Floyd Mayweather, considerado en su momento el mejor boxeador libra por libra, de igual a igual.

Pero mucho más fue el gesto que tuvo El Chino cuando terminó la pelea. Antes de brindar la entrevista posterior al combate, abrió un alfajor y lo comió ante cámara. Luego, quiso mostrar el envoltorio ante cámara, pero el periodista de la transmisión se lo "arrancó" de la mano. Pero si bien esta actitud para muchos estaba marcada por contrato, esto no fue así.

Basilotta afirmó en diálogo con BigBang que un PNT de ese estilo está valuado en 1.2 millones de dólares en Estados Unidos. “El loco este se lo comió. No fue planeado, fue una locura de él. Se lo quisieron sacar y se le dio por comérselo frente a la cámara. Fue bisagra muy grande y linda. Fue invalorable y se lo voy a agradecer toda la vida”, sostuvo el empresario.

Basilotta es un gran fanático del boxeo. Por dar un ejemplo, viajó más de 20 veces a Las Vegas para ver las mejores peleas del mundo. “Al margen de todo. Vi mucho boxeo en mi vida, vi a los mejores. Pero El Chino en Argentina fue el más grande de todos. Los respeto a todos, pero para mí Maidana fue el mejor de todos”, resaltó sin dudarlo.

Fue un amigo suyo quien le contó que había un chico santafecino que “pegaba muy fuerte” y era “noqueador". Su fanatismo lo llevó a ver la pelea de un joven Maidana en el Lawn Tennis. “Me di cuenta que ese chico estaba para Estados Unidos. Tengo muchas peleas sobre el lomo y difícilmente le erre”, sostuvo con respecto a quien ahora es su gran amigo.

El empresario notó que Maidana era guapo, con personalidad y una pegada tremenda. Fue entonces que decidió sponsorizarlo y fue ahí que la carrera del Chino se unió comercialmente a la empresa de alfajores Guaymallén. Y el resto de la historia ya es conocida. “Al Chino le debo mucho. Hablamos constantemente y él está muy bien”, finalizó