IA por la identidad: la cuenta de Instagram que muestra cómo se verían hoy los hijos de desaparecidos

“El proyecto nació por mi historia, yo tengo un familiar desaparecido, Raúl Atencio. Cuando sos chico no entendés muy bien lo que pasó, qué significa ser un desaparecido, ni entendés muy bien por qué no tiene la posibilidad de volver a su casa cuando todavía imaginas que quizás está vivo, de chico para mí eso ya era una incógnita”, explicóel artista y director, Santiago Barros, a BigBang, que creó este proyecto de Instagram en el que a través de inteligencia artificial recreó cómo se verían hoy los bebés apropiados por los militares en la última dictadura.

El interés por diseñar esta iniciativa surgió por los ideales que trae consigo desde chico y que luego pudo profundizar conforme pasaron los años. “Todo confluyó de manera natural, se juntaron mi militancia, mi historia de vida y mi trabajo”, remarcó y profundizó: “De grande yo empecé a militar políticamente, con lo cual para mí la lucha por los derechos humanos es algo que tiene que ver con mi militancia también, independientemente de que yo no milito el organismo de derechos humanos, adhiero absolutamente a todas las causas, no solamente de los derechos humanos que están asociados a lo que pasó en la dictadura, sino también la ampliación de derechos en todos sus sentidos”.

Todo comenzó en la red social de Instagram donde Santiago creó la cuenta “IAbuela”. Cabe destacar que el proyecto no se trata de una iniciativa oficial de Abuelas de Plaza de Mayo, sin embargo, el artista utilizó las imágenes (de la página del organismo) de los padres y madres de los bebés apropiados en la última Dictadura Cívico-Militar que suscitó entre 1976 y 1983.

¿Cómo lo hizo?

La app se realizó por medio de la Inteligencia Artificial y programa de generación de imágenes “Midjourney”. “Es un bot que funciona parecido a ChatGPT, pero en lugar de devolverte un texto, te devuelve una imagen. Es un bot con el cual vos mantenés un diálogo en Discord. Lo que hago es bajar las fotos de la página de Abuelas, subir las fotos a la aplicación, y decirle que me junte esas dos imágenes y me genere una imagen nueva de una persona de 45 años aproximadamente”, explicó a este sitio.

Para obtener los resultados, el artista le ordena a la aplicación que le genere dos imágenes, uno de una mujer y otro de un hombre. “El motivo es porque para aquellos niños que nacieron en cautiverio no se sabe el género que tuvieron al nacer, algunos sí, pero por testimonios de otros detenidos, o de alguna enfermera y demás”, manifestó.

Hasta el momento, el director lleva 125 publicaciones, 125 identidades imaginadas. Luego del gran revuelo con este proyecto personal, algunas personas que tienen hermanos desaparecidos le han pedido a Santiago si podía recrear la imagen de su familiar, que aún es una gran incógnita.

“Se contactaron familiares, de manera privada a la cuenta de Instagram, para pedirme que hiciera su caso. Lo voy subiendo de forma cronológica. De hecho, me llegó hoy a la mañana un mensaje de un hermano diciéndome que me agradecía que él siempre se había imaginado la cara de su hermano, pero nunca la había podido ver plasmada en una imagen. Eso es muy emotivo”, contó Santiago y aclaró que esta iniciativa es puramente artística y lúdica, y “no viene a reemplazar el método de Abuelas, con el ADN”.

“A todos les aclaro que esto es un ejercicio que surge de generar una imagen nueva a partir de dos imágenes, que esto no quiere decir que esa persona se vaya a ver exactamente así, es una posibilidad. Soy muy enfático en aclararles esto, para que no se aferren a esa imagen”, remarcó.

La idea de Barros generó un gran revuelo en las redes sociales y manifestó que la viralización “implicó llegar a personas que por ahí no estaban tan en tema y en un contexto de negacionismo, vuelve a poner esto en agenda, como lo viene haciendo Abuelas”.

“Muchos me dicen, ‘por fin alguien usa la inteligencia artificial con un fin noble’. El hecho de que sea una herramienta que está de moda, hace que por ahí los pibes más chicos se acerquen a esto, porque les llama la atención. Entonces me parece que viene a cumplir como algunas funciones que a mí me parece que está bueno y que suman al trabajo Abuelas”, finalizó el artista.

Nota de la redactora: Al momento de cerrar esta nota, Abuelas de Plaza de Mayo anunció “con inmensa felicidad y alegría” el encuentro del nieto 133.

Si tenés dudas sobre tu identidad y creés que podés ser hijo o hija de personas desaparecidas durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, podés comunicarte con Abuelas al (011) 4384 - 0983 o completar un formulario en https://www.abuelas.org.ar/form_dudas.php