Iara Rueda: reclaman que no dejan pegar fotos de la joven asesinada en la Casa de Gobierno de Jujuy

Los papás de Iara Rueda, la joven de 16 años asesinada en la localidad jujeña de Palpalá el 23 de septiembre de 2020 y cuyo cuerpo apareció después en un descampado del Barrio 2 de Abril, denunció este martes que no la dejaron pegar fotos de su hija en la Casa de Gobierno de Jujuy, por lo que se mostró muy angustiada. "Si este no es un lugar de reclamo, que es la Casa de Gobierno, a dónde voy", cuestionó.

La adolescente desapareció después de salir de su casa, y su cuerpo apareció días después. Por el brutal hecho, hay 3 hombres imputados, dos mayores de edad y uno menor, y hasta el momento la causa no fue elevada a juicio. Para recordarla, este martes su familia se presentó frente a la Casa de Gobierno, donde no le permitieron pegar carteles ni fotos sobre su hija.

"Llegué temprano y puse los carteles en las rejas y se acercó un efectivo policial que me dijo si por favor podía retirar los carteles porque tenían ordenes de que nadie pusiera nada en las rejas", explicó Mónica Cunchila en diálogo con la periodista Natalia Aramayo.

"Le dije que me llevaran presa, o me hicieran una contravencional, y el señor me dijo que él me estaba hablando bien, y que iban a venir otras organizaciones sociales y que ellos debían cumplir las órdenes que le dan. Retiré los carteles, pero si este no es un lugar de reclamo, que es la Casa de Gobierno, ¿a dónde voy?", se preguntó.

Según explicó Cunchila, le dijeron que ponga sus carteles en la la plaza de enfrente o en otro lado, y cuestionó si en verdad tiene que irse a otra provincia para que la dejen hablar en paz de Iara. "No me parece justo que nos traten así, mi hija necesita justicia y yo no hago política con esto. Buscamos verdad y justicia. Hay tantos casos de femicidios que se dieron en la provincia, solo en octubre aparecieron dos chicas muertas, y esto no es ajeno a nadie, pasa en toda la provincia, en distintas localidades", se lamentó.

Además, aseguró que nunca se cansará de pelear por su hija, y que tampoco dejará de pedir justicia. "Por más que me hagan retirar los carteles, voy a seguir luchando. Si no nos escuchan acá, voy a ir hasta el Congreso", dijo, antes de aclarar que viajará a Buenos Aires para marchar por el femicidio de Iara junto a otros padres de víctimas.

Por su parte, en diálogo con BigBang sumó que le molesta "la persecución" que hay contra ella, y que le duele que quieran callarla. "No me van a cansar, pero así se maneja este Gobierno, queriendo que no se visibilice lo que está pasando. ¿Cuántos femicidios más tiene que haber en Jujuy para que la Justicia actúe?", agregó.

Además, dijo que esta no es la primera vez que le prohibieron colgar carteles de su hija, y que situaciones así siente por momentos que le superan. "Esa vez para que los comisarios no tuvieran problema, retiré los carteles, y hoy hice lo mismo. Me descargué, lloré, me amargué, pero no me van a callar, yo quiero respuestas por el caso de Iara", cerró.

El crimen de Iara

El 23 de septiembre de 2020, Iara le dijo a su madre que estaba haciendo un trabajo práctico que debía entregarle a alguien, y avisó que iba a ir hasta la entrada del barrio San José, por lo que dejó su casa y salió con su bicicleta. Desde entonces nada más se supo de ella, y aunque los papás de la joven intentaron hacer la denuncia a las dos horas de permanecer desaparecida, la búsqueda se comenzó cuando ya era tarde porque los policías aseguraban que la menor se había ido con un "noviecito", lo cual nunca fue real.

La causa que investiga el asesinato de Iara tiene actualmente tres imputados por el femicidio, dos hombres mayores de edad y un menor.Los tres están con prisión preventiva, y aunque los mayores se encuentran alojados en un penal, el menor permanece en un instituto.

La muerte de Rueda despertó conciencia sobre lo mal que se cumplen los protocolos de búsqueda en la provincia, y también en muchos otros lugares del país. Es que cuando los papás de la menor fueron hasta la comisaría a denunciar su desaparición, los oficiales le dijeron que seguro se había ido con un novio, aún cuando Mónica les aseguró que su hija no tenía pareja y que la habían engañado. A pesar de eso, no salieron a buscarla cuando era necesario, y lo hicieron luego, ya tarde.

Por el femicidio, y por la queja que hicieron los padres de Iara y los familiares de mujeres víctimas de violencia de género, el año pasado se aprobó la ley provincial Nº 6186, denominada “Ley Iara", la cual declaró la emergencia pública en materia de violencia de género en Jujuy. Además de que se cumplan los protocolos a la hora de buscar mujeres desaparecidas, la norma implica contención y cuidados.