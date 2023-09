Iba "cortando semáforos" y chocó contra un colectivo en Balvanera: hay ocho heridos

La dramática escena ocurrió a las 5.30, en la esquina de Venezuela y Jujuy. En ese momento, un interno de la línea 98 cruzaba con el "semáforo en verde" por la calle Venezuela cuando, a gran velocidad, fue embestido por un Citroën C4. Esto ocasionó que el chofer del transporte público perdiera el control, provocando que choque contra otros tres vehículos estacionados en el barrio porteño de Balvanera.

Como resultado del siniestro vial, ocho personas -incluyendo al chofer de la línea 98- sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas en ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a los hospitales Ramos Mejía y Penna. "Al principio el chofer no quería que lo trasladen, pero comenzó a sentirse mal, le colocaron un cuello y oxigeno, y se lo llevaron en una ambulancia", detallaron.

Entre los heridos también se encuentran dos pasajeros del colectivo y todos los integrantes del Citroën C4, el cual venía "cortando semáforos" -de acuerdo con los testigos- y habría cruzado en amarillo o en rojo. "En el colectivo había una mujer que quedó atrapada en los asientos, que tuvieron que asistirla para que pudiera salir, mientras que otro hombre sufría de dolores en la zona cervical", informaron.

Al recibir el impacto, el chofer del colectivo perdió el control y chocó contra tres vehículos (un Peugeot 206, un Fiat Palio y un Suzuki Fun) que estaban estacionados sobre la calle Venezuela. Con respecto a los integrantes del Citroën C4 de color rojo que ocasionó el siniestro, las autoridades sostienen que "aparentemente estaban alcoholizados". "El acompañante tenía bastante golpeada la cabeza y tuvo que ser trasladado también", agregaron.

En el lugar se hicieron presentes efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía porteña para socorrer a los heridos e intentar agilizar el tránsito, ya que el colectivo de la línea 98 quedó obstruyendo por completo la calle Venezuela y la parte delantera del mismo permanecía montada sobre la vereda. Por su parte, el Citroën quedó con la zona frontal completamente destrozada. Incluso, el capot se desprendió a causa del estremecedor golpe entre ambos vehículos.

Por el hecho intervino la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del doctor Formoselle, que dispuso la realización del test de alcoholemia y el narcotest al chofer del colectivo y al conductor del Citroën. Por ahora, estos análisis no se completaron debido a la gravedad de las lesiones de todos los integrantes del vehículo particular. "Si bien no le hicieron en el lugar el test de alcoholemia, había claros signos de que estuvieron bebiendo alcohol", sentenciaron. Debido al choque múltiple, el tránsito en la avenida Jujuy y la calle Venezuela quedó completamente demorado debido a que los peritos comenzaron a hacer las pericias de rigor y a retirar los vehículos dañados del lugar.