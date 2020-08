Indignante: hinchas de San Miguel rompieron la cuarentena para festejar el aniversario del club

Parece broma, pero no. En la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas un grupo de hinchas de San Miguel rompió los cuarentena para festejar el 98 aniversario del club. Las imágenes se volvieron vitales rápidamente. En ellas se puede ver cómo, además de estar fuera sin motivos habilitados, los hinchas no respetaban el distanciamiento social, no tienen barbijo y no cumplen con ninguna de las otras medidas de prevención ante la pandemia.

Todavía desde el municipio, que comanda el intendente oficialista Leonardo Nardini, no hicieron declaraciones al respecto. Además, en las imágenes se puede ver como tampoco hay efectivos de la policía bonaerense cerca para evitar la aglomeración de las personas.

De acuerdo a las estimaciones, cerca de 100 personas se convocaron en la puerta del club para el festejo. Cabe destacar que en Malvinas Argentinas, según las cifras oficiales, ayer se registraron 138 nuevos casos positivos de coronavirus y la totalidad asciende a los 2.082. De esa cantidad fallecieron 63 personas desde marzo. Al ser parte del AMBA, todas las restricciones a la movilidad se encuentran vigentes como también el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández que prohibió todo tipo de reuniones sociales.

A eso hay que sumarle que el club se encuentra cerrado porque todavía el ascenso no consiguió la habilitación para volver a los entrenamientos. Mañana, por primera vez desde que comenzó la cuarentena, los clubes de primera división volverán a las canchas bajo un estricto protocolo de control sanitario y de testeos que fue elaborado en conjunto entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y el Ministerio de Salud. Para las categorías del asenso todavía no hay fecha de retorno.



Este no es el primer episodio en el fútbol argentino de violación de cuarentena. El pasado 13 de mayo, una multitud rompió la cuarentena para despedir a un famoso hincha de Godoy Cruz en Mendoza.

Centenares de hinchas del Tomba despidieron a Julio Roque Pérez, más conocido como el “Loco Julio”, el hincha más famoso y querido del club mendocino que falleció el último martes a los 80 años. Como no se respetó el distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus, la justicia abrió una investigación de oficio.

A pesar del pedido de la dirigencia del Tomba de respetar el aislamiento social por la pandemia de coronavirus, numerosos hinchas comenzaron el recorrido a las 14 y una hora después se acercaron hasta la sede del Club, sobre calle Balcarce- por donde pasó el cortejo fúnebre- y lo mismo ocurrió por la tarde en los alrededores de la plaza departamental de Godoy Cruz, cercana a la capital provincial.

Más cerca en el tiempo, en Quilmes pasó algo similar. El 22 de julio, un grupo de familiares, amigos y barras del Club Atlético Quilmes despidieron con un largo cortejo fúnebre a, alias “Piolo”, de 26 años, el ladrón al que mató el jubilado,, en esa localidad al sur del conurbano bonaerense.

El cortejo comenzó en el domicilio de Moreyra ubicado en Sarratea y Miguel Cane, en Villa La Vera, a pocas cuadras de la casa del jubilado que fue asaltado. Luego, aproximadamente 60 personas, en una larga fila de autos, se dirigieron al estadio Centenario del club cervecero. Los detectives relataron que los cinco delincuentes que asaltaron a Ríos pertenecen a segundas y terceras líneas de la barra de Quilmes. Los ladrones tenían un lugar en el paravalanchas de ese club y se hacían llamar la banda de Villa La Vera.

Entonces, allí, en el Centenario, según indicaron, la caravana de automóviles frenó unos instantes para que el joven ladrón muerto “se despida de su club”. Después, el grupo fue hacia el cementerio de Ezpeleta, donde enterraron sus restos y allí sólo pudieron entrar tres personas, debido a los protocolos por el COVID-19. El cortejo fúnebre duró aproximadamente dos horas.