Impune: un hombre de 70 años ocultó que tenía síntomas, tomó un vuelo desde España y se descompuso en pleno vuelo

Un pasajero argentino de 70 años que arribó el miércoles al Aeropuerto de Ezeiza desde Madrid en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, presentó síntomas compatibles con coronavirus sin haberlo informado previamente, por lo que fue atendido por médicos dentro de la aeronave, quienes activaron el protocolo de seguridad para estos casos.

Según contó uno de los profesionales que estaba a bordo, el hombre tenía una insuficiencia respiratoria y que en ese momento reveló que había estado con fiebre unos días antes, por lo que se improvisó una especie de sala de internación para evitar que mantuviera contacto con otras personas.

En base a la información que trascendió, a muy pocas hora de haber partido el vuelo, uno de los pasajeros que regresaba desde España empezó a tener tos y problemas para respirar, por lo que dos médicos que iban en el avión fueron llamados para ver si lo podían atender.



"El pasajero, quien estaba acompañado de su mujer y dos familiares, al momento de ser asistido manifestó haber presentado un cuadro febril los días previos al vuelo y, luego de una consulta médica, haber comenzado a tomar paracetamol", comentaron los testigos del hecho.

Ante esa situación, el comandante dio aviso al Centro de Control Operacional de la compañía y al Control de Tránsito Aéreo, mientras que además activó el protocolo sanitario.

Por su parte, los médicos presentes comenzaron a asistir al pasajero con suministro de oxígeno y la medicación que había en el botiquín del avión. Sobre esto, Federico Riorda, uno de los profesionales que actuó con rapidez, contó en las últimas horas que el hombre "presentaba una insuficiencia respiratoria" y que requería "atención rápida".

"Teníamos seis horas para Río de Janeiro y volver a Madrid no se podía porque no nos iban a recibir. El hombre no estaba inconsciente pero tendía a la somnolencia; se nos dormía", relató el médico en declaraciones a TN.

Por otra parte, Riorda aclaró que el paciente "tenia antecedentes cardíacos" y que la familia luego reveló "que había estado con fiebre hace una semana, que estuvo con paracetamol".

"En este contexto de pandemia, y con lo relatado con la familia, lo primero que sospechamos fue que tenía una infección por Covid-19, por lo que le avisamos al comandante y lo aislamos", precisó el doctor.

Habló uno de los médicos que atendieron a un pasajero con síntomas de coronavirus en un vuelo que venía de España:



"Armamos una mascarilla con unas gomas que encontramos. La idea era tratar de compensarlo dentro de lo que pudieramos. La situación era grave" pic.twitter.com/gyWsSCykLH — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 26, 2020

"Tratamos de ser lo más sutiles posibles, armamos una especie de terapia, improvisamos una bigotera y le dimos barbijo a las personas que el hombre tenía a su lado", sumó.

Según indicaron desde Aerolíneas Argentinas, todos los pasajeros pasaron por un control de fiebre antes de la partida inicial, pero se cree que el hombre en cuestión había tomado un antifebril para ocultar sus síntomas.

De acuerdo con lo informado por la empresa, en su declaración jurada, el hombre de 70 años "tampoco manifestó la presencia de síntomas, ni haber tenido fiebre los días anteriores al vuelo".

Sin embargo, al momento de ser asistido por médicos, dijo haber presentado "un cuadro febril los días previos al vuelo".

Al llegar a la Argentina, el paciente fue trasladado desde Ezeiza en una ambulancia a un centro asistencial, mientras que tanto su esposa, como los familiares que lo acompañaban, también quedaron aislados para cumplir la cuarentena obligatoria.