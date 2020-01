Imputaron a dos de los rugbiers, liberaron al detenido 11 y Alberto en Israel: las 7 noticias para empezar el día

Liberaron a Pablo Ventura, el detenido número 11 por el crimen de Fernando Báez Sosa

Había sido incriminado por los rugbiers acusados del homicidio del joven de 18 años cometido el sábado por la madrugada en Villa Gesell, a la salida del boliche Le Brique. Había sido detenido en Zárate, y en un principio se sospechaba que había formado parte de la brutal agresión y luego se dio a la fuga. Seguirá imputado y deberá participar de las ruedas de reconocimiento.

“No me siento bien, no voy a hablar”, alcanzó a decir Ventura anoche cuando se retiraba de la Fiscalía. Su padre, José María, afirmó que un conocido de los rugbiers detenidos le contó que cada vez que “cometían una picardía decían que lo había hecho Pablo Ventura”. “Fue una malicia”, afirmó. La familia de Ventura no descarta iniciar acciones legales contra los diez acusados.

Dos de los diez rugbiers fueron imputados y los otros ocho como “partícipes necesarios”

La fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa imputó este martes a los rugbiers Máximo Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio. Los otros ocho fueron procesados como sospechosos por haber participado del crimen y también seguirán detenidos hasta que el juez resuelva su situación procesal.

Thomsen y Pertossi, de 20 y 19 años, quedaron procesados por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, que prevé una pena de prisión perpetua. La Justicia logró determinar que fueron quienes le dieron a Báez Sosa los golpes que acabaron con su vida a la salida del boliche Le Brique.

Alberto Fernández arriba a Israel y esta noche cenará con líderes mundiales

El presidente partió ayer por la tarde en un vuelo de línea junto a una comitiva integrada, entre otros, por el canciller Felipe Solá, y el diputado Eduardo Valdés. Esta noche Alberto Fernández participará de una cena con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, de Francia, Emmanuel Macron, y de Israel, Benjamín Netanyahu. No se descarta un encuentro con el vice de Donald Trump, Mike Pence.

Mañana Fernández participará de las actividades del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Holocausto. En el Gobierno gestionaban algunas reuniones bilaterales durante el viaje, que culminará el sábado, cuando el mandatario regresará al país.

Diputados comenzará a tratar la semana que viene el proyecto de renegociación de la deuda

El proyecto de Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa fue presentado ayer por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por la tarde ingresó a la Cámara de diputados, donde se espera que el debate comience la semana que viene, el 28 de enero, cuando empiece a tratarse en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el neuquino Darío Martínez, del Frente de Todos.

El próximo miércoles habrá una reunión de labor parlamentaria, donde los jefes de bloque y autoridades de la Cámara baja fijarán el temario de la sesión de 30 de enero, donde podría ser aprobado el proyecto que impulsa el Ejecutivo para renegociar la millonaria deuda con el FMI y otros acreedores. “Tenemos voluntad sincera de honrar la deuda”, dijo Martínez.

El turista apuñalado en la Facultad de Derecho sigue en coma y con respirador artificial

Terrence Bulmer es australiano y el sábado fue apuñalado en un intento de robo frente a la Facultad de Derecho cuando hacía ejercicio. El turista continúa internado en el Hospital Fernández en coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica, según el último parte médico. “No ha presentado cambios significativos”, dijeron los médicos.

En su cuarto día de internación, Bulmer, quien había llegado para viajar a un crucero por el sur de Chile y la Antártida, continuaba bajo monitoreo multiparamédico y con medidas de soporte de sus funciones orgánicas, con requerimiento de fármacos vasoactivos. Sus familiares se sorprendieron por la calidad de la atención médica gratuita.

Coronavirus: confirman el primer caso de un paciente afectado en Estados Unidos

Un hombre estadounidense de 30 años es el primer infectado por la neumonía de “Wuhan” fuera de Asia. El virus ya provocó nueve muertes en China, según reconoció el gobierno en las últimas horas, y el incremento de casos alerta a buena parte de la población. El infectado en Estados Unidos arribó la semana pasada a Seattle proveniente de una región de China donde se detectó un foco del nuevo brote de coronavirus.

Por eso, el gobierno estadounidense reforzó controles y determinó cinco aeropuertos por los que deberán ingresar pasajeros que provengan desde Wuhan. La Organización Mundial de la Salud definirá en las próximas horas si se debe declarar la emergencia internacional por riesgo de salud pública.

Diego Maradona se reunió con Nicolás Maduro en Caracas

El astro del fútbol mundial viajó a Venezuela y mantuvo un encuentro con el presidente Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas. “Aquí se respira lucha y revolución”, escribió Maradona en sus redes sociales tras el encuentro con el mandatario venezolano. “Me hicieron sentir muy cómodo, tuve el privilegio de que me recibieras en tu casa junto a tu señora esposa”, le agradeció Diego.

Recibí la grata visita de nuestro amigo y hermano Diego Armando Maradona. Un encuentro en el que compartimos reflexiones sobre los distintos temas del deporte y la coyuntura mundial. ¡Gracias Diego! Tu apoyo incondicional a nuestra Patria, te lo agradece Venezuela. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/qWoudmcqUW — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 22, 2020

A su vez, Maduro escribió por Twitter que había recibido la “grata visita” de Maradona. “Un encuentro en el que compartimos reflexiones sobre los distintos temas del deporte y la coyuntura mundial, gracias Diego, tu apoyo incondicional a nuestra Patria, te lo agradece Venezuela”, escribió el presidente venezolano.