Incendios en la Patagonia: las sospechas apuntan a fallas eléctricas

A medida que los bomberos y rescatistas combaten las llamas como consecuencia del incendio en la Patagonia, los investigadores empiezan a determinar cuáles fueron las causas que generaron los diversos focos. Por estas horas, y según pudo saber BigBang de fuentes judiciales, la principal hipótesis apunta a dos fallas en el tendido eléctrico que generaron que se originen algunos de los focos de incendio. Los elementos de prueba, que acercaron tanto los rescatistas como funcionarios gubernamentales, fueron aportados al fiscal general de la Oficina Única de Esquel, Carlos Díaz Mayer, que lidera la investigación.

La actividad de los peritos concluyó anoche con los últimos datos recabados de damnificados por los incendios que retornaron a Chubut, tras haberse autoevacuado en viviendas de familiares en la localidad rionegrina de Bariloche, debido al avance del fuego sobre sus casas. Previo a la desesperada huida, alcanzaron a fotografiar y filmar la zona de desastre y aportaron el material como prueba, indicaron las fuentes.

No obstante, todavía no se descartan que otros de los focos hayan sido generados de forma intencional. Varios de los trascendidos, y que la Justicia busca determinar su autenticidad, también apuntan a "cierto accionar de grupos mapuches que en el último verano habrían generado algunos focos menores de incendios". Es por eso que la Justicia también busca recopilar testimonios de las personas que tuvieron que evacuar las zonas afectadas debido a que, hasta que no terminen de controlar el fuego, los peritos tienen su accionar reducido.

"La Policía concluyó anoche el trabajo de aportar pruebas, fotos, filmaciones y testimonios a pobladores con los que se elaboró un informe que fue elevado al fiscal", explicó el subjefe de la policía de Chubut, Néstor Gómez Ocampo, en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, el comisario general no aportó más pistas, ya que "hay una investigación en marcha y será el fiscal que evaluará lo acontecido". El incendio en cercanías de Lago Puelo, uno de los focos ígneos, tuvo una dinámica de "tormenta de fuego", que comenzó en dos puntos próximos a la línea del tendido eléctrico, lo que pudo producirse por la caída de algún árbol sobre el cableado. "Después fueron cientos de focos, pero los puntos de origen fueron claramente dos", explicaron los bomberos que investigan.

El viento, que sopló con ráfagas de hasta 100 kilómetros, dispersó el fuego, lo que según los bomberos que actuaron, es equiparable en un bosque en llamas a "echar nafta" al fuego. Las piñas (o piñones) que son las semillas de los pinos fueron claves también en la irradiación del fuego porque "se esparcían encendidas provocando cientos de focos secundarios, o las mismas chispas que superaron con facilidad el ancho de la ruta 40 incendiando a uno y otro lado de la cinta asfáltica", agregaron.

El lugar más afectado es el conocido como "Parcela 26", en la zona de Las Golondrinas, jurisdicción de la localidad chubutense de Lago Puelo, cerca del límite con Río Negro.

"Lo extraño del comportamiento de las llamas es que en muchos lugares se diseminó por "mangas" con un resultado que parece increíble, ya que hay pasillos que fueron arrasados reduciendo viviendas y vehículos a cenizas, y unos metros al sur o al norte todo quedó intacto", describieron los bomberos.