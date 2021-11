Incidentes en la marcha por el kiosquero asesinado, la baja de medicamentos y el juicio a Piñera: las noticias del día

Rodríguez Larreta pidió un nuevo régimen penal para los mayores de 16

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se metió de lleno en la polémica por el crimen del kiosquero de Ramos Mejia, en la localidad bonaerense de La Matanza, que fue asesinado en un intento de robo por un delincuente que había sido detenido y liberado un mes atrás.

“Con menores para mí no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible”, afirmó Larreta en diálogo en radio Metro.

Cabe recordar que en la Argentina rige la ley penal juvenil con los que la cual los menores de 16 años ya son punibles de delitos, en un régimen especial a los mayores de 18 años. Al ser consultado sobre la frase del candidato a diputado nacional José Luis Espert sobre la necesidad de “bala” antes que cárcel, el jefe de Gobierno remarcó que no cree en las “simplificaciones efectistas” y advirtió que “el tema de la inseguridad es muy complejo”.