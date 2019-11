El video del inspector de bondis golpeando a un chico con retraso en situación de calle

Un joven con retraso madurativo y en situación de calle fue golpeado violentamente por un inspector de la línea 28 de colectivos. El indignante episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de un kiosco ubicado a metros de la terminal de Puente La Noria, donde se observa que primero lo golpea e instantes después lo toma del cuello y lo tira al piso.

Todo ocurrió cuando “Ramoncito”, un joven en situación de calle que padece retraso madurativo y a quien los choferes suelen ayudar comprándole comida, le hizo un chiste al inspector de la línea 28, que reaccionó de manera violenta y agresiva. Primero lo golpeó en el rostro y unos instantes después lo tomó del cuello con fuerza y lo tiró al suelo, ante la mirada del resto de sus compañeros que no reaccionaron.

El joven padece un retraso madurativo y está en situación de calle. Según consigna el diario Crónica, los choferes suelen ayudarlo con comida y ropa. “Ramón es un joven discapacitado que vive en la terminal, entre cartones. Es muy amigo de todos los choferes y lo conocemos hace bastante. Lo ayudamos con comida y ropa, es por eso que en el video se lo ve vestido como colectivero”, dijo un testigo.

Además, dijeron que el inspector “no se bancó un chiste”. “No podemos tolerarlo, Ramón no tiene familia que lo defienda y por lo tanto pedimos justicia nosotros”, agregó Eduardo, un chofer de la línea 28, compañero del agresor. “Cree que por el cargo que tiene es impune. Siempre tiene la misma actitud, pero no creíamos que pudiera pegarle a un discapacitado. Nadie se metió porque le tienen miedo, si alguna actitud no le gusta, va y decide que te echen”.

Es Ramoncito, al que pego el inspector de Línea 28 Tiene la ropa de chófer porque los empleados le dan ropa y comida. Vive afuera de la empresa @dota @gabotafer @InfoCNRT @emilan1920405 #TrenRoca pic.twitter.com/DNPJpLQ4SP — Solo Tránsito↗ (@solotransito) November 28, 2019

En un video que se difundió en las últimas horas, se observa a Ramón angustiado y relatando, entre lágrimas, la agresión que sufrió por parte del inspector: “Me agarró del cuello, me pegó una patada en la costilla, siempre me trata mal, me pega fuerte, me pega patadas”.