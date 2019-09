Inflación y la incertidumbre por el envío de dinero del FMI: las 7 noticias para empezar el viernes

La inflación de agosto trepó al 4 por ciento y anticipan que la anual superará el 50 por ciento

Según el INDEC la inflación de agosto fue del 4 por ciento, luego de varios meses consecutivos a la baja. De acuerdo con los datos oficiales, el Índice de Precios al Consumidor reflejó la devaluación posterior a las elecciones primarias y el traslado a precios. Las consultoras privadas no descartan que pueda continuar en aumento en septiembre.

En los primeros ocho meses del año la inflación acumuló un 30 por ciento, mientras que en los últimos 12 meses ya trepa al 54,5 por ciento. La inflación anual de 2019, de acuerdo con el relevamiento de las consultoras, podría superar el 50 por ciento.

El FMI podría demorar el giro de los U$S 5.400 millones hasta después de las elecciones

El Fondo Monetario congelaría el envío de dinero hasta después de las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Se trata de los U$S 5.400 millones que el organismo se había comprometido a depositar a mediados de septiembre. Según Clarín, buscarán negociar con el próximo gobierno, e incluso si llegara a haber balotaje, demorarían el giro hasta diciembre.

De esta manera, el FMI pondrá en “máximo estrés” a las cuentas argentinas, que necesitan de la inyección de dólares para sostener el nivel de reservas. A fin de mes, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará a Washington para negociar el desembolso del dinero.

Por falta de subsidios, colectivos del área metropolitana dejarían de circular durante la madrugada

La Asociación Civil de Transporte Automotor (ACTA), que agrupa a empresas de colectivos que circulan por el área metropolitana, anunció que dejarán de circular entre las 22 y las 5 de la madrugada durante la semana, y que no habrá servicio ni los domingos ni los feriados, desde el lunes 16 de septiembre, con el objetivo de “reducir costos” ante la “situación crítica en lo económico y financiero”.

Los empresarios del sector reclaman mayores subsidios para garantizar el servicio y poder cubrir los gastos. Entre las líneas que se sumarán a la medida se encuentran el 4, 33, 45, 49, 53, 70, 86, 88, 96, 97, 123, 154, 179, 180, 181, 185, 193 y 213. El Gobierno anunció que si se concreta aplicarán sanciones.

La Justicia le exigió a Florencia Kirchner que entregue un nuevo parte médico

El Tribunal Oral Federal N° 5 pidió a la defensa de Florencia Kirchner que envíe una actualización del parte médico sobre su estado de salud y el tratamiento que recibe en La Habana, Cuba, donde permanece internada desde febrero por un linfedema, un cuadro linfático que afecta a la hija de Cristina Kirchner.

La ex presidenta partió sorpresivamente esta semana a la isla con autorización judicial para visitar a su hija a pocos días de su último viaje, y tiene previsto regresar al país el próximo lunes. Florencia está siendo investigada junto a su madre y su hermano Máximo Kirchner en las causas Los Sauces y Hotesur.

Actrices Argentinas formalizó la denuncia contra Diego Pimentel por acoso sexual

El Colectivo de Actrices Argentinas acompañó ayer la denuncia de la ex empleada de comunicación del Centro Cultural San Martín, Anahí de la Fuente, quien meses atrás había relatado que el ex director del complejo, Diego Pimentel, la había tocado de forma inapropiada delante de sus compañeros.

“No voy a permitir más que me vuelvan a hacer daño”, aseguró De la Fuente en una emotiva conferencia de prensa. Además, relató: “Se sentó al lado mío, conversamos, empezó a subir de tono. Cuando nos fuimos ofreció llevarnos, dio una vuelta bárbara para dejarme a mí a lo último y me hizo pasar adelante. De ahí en más empezó el acoso, físico y emocional, me llamaba hasta los fines de semana”, había contado meses atrás.

Desbaratan una banda narco que ocultaba cocaína en penes de plástico

La Policía bonaerense detuvo ocho ciudadanos peruanos acusados de traficar cocaína en penes de plástico, luego de siete allanamientos realizados ayer en La Plata, Berisso y San Isidro, donde detuvieron al líder de la banda en una vivienda lujosa en la que además funcionaba un restaurante de comida peruana.

Mundial de básquet: la Selección argentina enfrenta a Francia por la semifinal

Luego del extraordinario triunfo ante Serbia que le aseguró a la Selección argentina un pase a la semifinal, hoy llega el turno de Francia, uno de los favoritos a quedarse con el trofeo. Desde las 9 de la mañana hora Argentina, el equipo que dirige el Oveja Hernández buscará un nuevo batacazo para clasificar a la final. Argentina llega invicta, con seis triunfos en las últimas semanas.