Ingenio inagotable: cinco obras para recordar entre risas a Marcos Mundstock

Un auténtico mago al momento de exprimirle a las palabras su potencial lúdico, el legado de Marcos Mundstock está en la tonelada de risas que dejó para la posteridad. Aquí, cinco muestras de su inagotable ingenio.

Monólogo para el Congreso Internacional de la Lengua Española

El año pasado, Mundstock no pudo asistir al Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró en Córdoba pero envió una intervención en video que se volvió viral.

"Durante años he presumido mi hija de conocer algunos de los secretos del idioma. Así le expliquemos a Lucía que no se da desapercibido sino inadvertido, que se debe decir 'delante de mí' y no 'delante mío', que las cosas se adecuan y no se adecúan, que no hay varias alternativas sino solo una alternativa con 'varias opciones'", comienza un discurso en el que a través de divertidos juegos de palabras, ilustra cómo el canon de la lengua va transformándose a partir del uso cotidiano.

El psicólogo

Junto al también fallecido Daniel Rabinovich, Mundstock compone un cuadro donde la química humorística entre ambos se muestra como ideal: él interpreta a un terapeuta, su compañero al paciente.

La tanda

Contrastando la impresión de seriedad de la prodigiosa voz de Mundstock en modo locutor con un delirante contenido, este sketch imita una tanda publicitaria que anuncia productos, series y películas repletas de absurdo.

Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras

Con Mundstock como narrador y Carlos Núñez Cortés en el rol principal, esta obra cuenta las desventuras de un torpe conquistador español que va recorriendo el Nuevo Mundo de desastre en desastre.

Encuentro en el restaurante

Aquí, Mundstock brilla en solitario encarnando a un enamorado que intenta esbozar un monólogo sentimental para declararle su amor a una dama, con la ayuda de un músico que termina convirtiéndose en estorbo.