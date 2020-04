Inglaterra sumó casi 4.500 muertos a su cifra total al contabilizar los datos de geriátricos

Con 4.419 muertos más sumándose al total luego de que se contabilizaran las víctimas en geriátricos, Inglaterra ahora tiene un total de 26.097 muertes por coronavirus.

Así, la cifra supera a la de España colocando al país en el tercer lugar de territorios con más fallecidos a causa del virus. Lo superan Estados Unidos e Italia.

Hasta el martes, el total de muertos reportados era de 21.678 pero sólo se tenían en cuenta los óbitos sucedidos dentro de hospitales, algo que le valió grandes críticas al gobierno.

Podrían ser más

De acuerdo al ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, los fallecimientos en geriátricos agregados a la cifra oficial corresponden a casos ocurridos entre el 2 de marzo y el 28 de abril.

Vale advertir que no incluye a las personas a las que no se les hizo una prueba de diagnóstico antes de la muerte, aunque el coronavirus figure como posible causa de defunción en el certificado oficial. Esos casos no confirmados agregarían otras 3.600 víctimas fatales.

De los cerca de 15.000 geriátricos de Inglaterra, solo un tercio pertenece a grandes compañías y el resto son negocios individuales, lo cual le dificultó al gobierno realizar un seguimiento preciso de la cantidad de muertes.

De todas maneras, los datos provisorios que anticipaban algunos de estos servicios ya venían siendo desalentadores.