Ingreso al país: los argentinos y residentes que estén vacunados no tendrán que presentar PCR negativo

El Gobierno se apresta a flexibilizar los requisitos para ingresar al país y a partir del próximo sábado dejará de pedir PCR a los viajeros argentinos y extranjeros residentes que estén vacunados con esquema completo contra el coronavirus.

La medida se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial con la firma de los ministros involucrados en el tema y entrará en vigencia desde el sábado 29 de enero.

Más allá de que se eliminará el requisito de presentar un PCR negativo, esta normativa establece que tanto argentinos como residentes que cuenten con el esquema completo, con una distancia mínima de 14 días desde la última dosis, deberán certificar la vacunación.

Por eso mismo, deberán completar una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Migraciones durante las 48 horas previas al embarco hacia la Argentina.

Allí se establecen los siguientes requisitos:

Haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país. A tal efecto se entenderá por esquema de vacunación completo al definido por las autoridades sanitarias del país de vacunación. Para el caso de los argentinos que hubieran residido en el exterior durante al menos el último año, se entenderá por esquema de vacunación completo al definido por las autoridades sanitarias del país de residencia.

Las personas vacunadas con esquema completo estarán eximidas de realizar la cuarentena prevista en el artículo 7°, inciso 1), apartado d) del Decreto N° 260/20 y sus normas modificatorias y complementarias.

Deberán portar consigo las constancias relativas al cumplimiento de lo establecido en el apartado precedente para exhibirlas a los operadores de transporte cuando proceda o a las autoridades competentes en el punto de entrada oel lugar de estadía, que así lo requieran.

Si no se cumplen con todas esas condiciones sí o sí se reclamará una PCR negativo para ingresar. En detalle, aquellos que no cuenten con el esquema de vacunación completo o no estén vacunados y sean mayores de seis años, deberán presentar un PCR negativo (hasta 72 horas previo al embarco) o un test de antígenos negativo (48 horas antes) efectuado en el país de origen.

También deberán completar la declaración jurada, al menos 48 horas antes del inicio del viaje, y realizar una cuarentena de siete días “contados a partir del día siguiente a la toma de la prueba PCR o antígeno”.

Por otro lado, la medida autorizará el ingreso en vehículos particulares de argentinos y residentes vacunados con esquema completo y que sean “casos positivos que ya hayan completado siete días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas o la fecha de toma de muestra de prueba diagnóstica”.