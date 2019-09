Inmigración y crisis: en los últimos cuatro años vinieron a la Argentina más de 120.000 venezolanos

El preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina anuncia con una breve frase que todos los artículos que la componen deben ser respetados y tienen que cumplirse "para nosotros (los representantes del pueblo de la Nación Argentina), para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino". Esto significa que la Argentina está abierta recibir extranjeros tanto para el turismo, como así también para que se radiquen definitivamente en nuestro suelo.

Incluso, el artículo 20° de la Constitución indica que "los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes".

Quizás por eso, en los últimos cuatro años nuestro país recibió un total de 911.108 inmigrantes que provinieron, entre otras naciones, de Paraguay, Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú. En detalle, en el 2015 arribaron a la Argentina de manera temporal 46.008 paraguayos, y de forma permanente lo hicieron 58.225, lo que da un total de 104.233. En el 2016 la cifra también fue alta, aunque se vio una disminución, ya que ingresaron 74.290 paraguayos. En el 2017 el numero también decreció, entraron 61.342, y en el 2018 vinieron a la Argentina 47.391.

Aquellos que entran de manera temporal a la Argentina lo hacen por un periodo de dos años, y cuando ese tiempo se termina, tienen la posibilidad de renovar por dos años más, o directamente pueden hacer los trámites para conseguir un permiso permanente.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina explicaron a BigBang que ahora los extranjeros pueden hacer los trámites de migraciones de manera online a través del Radex (Radicación a distancia de extranjeros), y solo tienen que acercarse a una oficina para sacarse la foto para el DNI y para dejar asentada su huella digital en el lector biométrico.

"La persona desde su hogar o desde donde tenga acceso a Internet, inicia el tramite de radicación. Hasta tanto tenga el DNI, recibe una precaria, y con eso ya tiene acceso a obtener el cuit o cuil en la AFIP, y pueden entrar o salir del país", explicaron desde Migraciones.

Además, indicaron que normalmente el ciudadano que ingresa a la Argentina suele pedir una visa temporaria, porque vienen al país para estudiar o para llevar a cabo un proyecto durante un tiempo determinado. "Lo habitual es que ingresan con la visa de turista, que dura 90 días (la cual se puede renovar también por otros 90 días más), y recién ahí piden la temporaria. Luego de dos años, si tiene motivos suficientes, piden la permanente", explicaron.

Los que piden un permiso de ingreso temporario son aquellos que vienen a nuestro país para trabajar, estudiar, invertir en una actividad productiva, se dedican a la ciencia, quieren una reunificación familiar o son deportistas o artistas. Sin embargo, no cualquiera puede solicitar una visa permanente, ya que ese permiso se le da solo a los "cónyuges, progenitores o hijos de argentinos nativos, naturalizado o por opción".

Inmigración venezolana

Aunque en los últimos años el número de paraguayos inmigrantes bajó, es cierto, lo que aumentó drásticamente desde el 2017 es la cantidad de venezolanos que dejaron su país para venir al nuestro.

Entre ingresos temporarios y permanentes, en el 2015 llegaron 5.798 venezolanos a la Argentina, algo que se duplicó en el 2016, cuando arribaron 12.859. Sin embargo, el salto descomunal se vio en el 2017, seguramente impulsado por la terrible crisis que se vive en la República Bolivariana de Venezuela, lo que provocó que entraran 31.167 ciudadanos. En el 2018 el número ya alcanzó cantidades todavía mayores, porque según datos oficiales de Migraciones, el año pasado llegaron al país 70.531 venezolanos.

Estos números, que se desprenden de los últimos cuatro años, suman un total de 120.355 inmigrantes que provienen de Venezuela, y es exactamente la misma cantidad de personas que viven actualmente en la ciudad venezolana de Mariara, en el conocido estado de Carabobo.

A pesar de que la cifra es bastante elevada, quizás para algunos no es ninguna sorpresa. Basta solo con caminar un poco por la calle, ir a hacer compras o tomar algún servicio de transporte privado para comprender que la inmigración venezolana es mucha y ha sucedido en poco tiempo.

El agravamiento de la crisis en el país que está a cargo de, para algunos Nicolás Maduro y para otros el presidente encargado de Venezuela Juan Guiadó, atraviesa desde hace años una fuerte crisis social, económica y humanitaria, por lo que aquellos que tuvieron la oportunidad y la valentía de dejar su hogar, se fueron a otros países para intentar tener una vida mejor.

Un claro ejemplo de lucha y sacrificio es Diana Carolina, una venezolana que dejó su tierra hace nueve meses para venir a la Argentina junto a su esposo. En busca de un presente un poco más tranquilo, decidió ponerse a trabajar como chofer de Uber, y aunque no tiene auto propio y debe alquilar uno para poder salir a la calle, igualmente maneja quince horas diarias para juntar el dinero que necesita para vivir, y para mandarle también a su madre que quedó en Venezuela.

Su caso no es el único, los servicios de delivery de comida suelen contar con muchos empleados extranjeros, principalmente de Colombia y Venezuela, por lo que si uno se toma algunos minutos para conversar con alguno de ellos, rápidamente podrá notar que hay muchos ciudadanos venezolanos que dejaron a sus familias para venir acá con el objetivo de conseguir algo que allá ya no es viable.

La vida en Venezuela es difícil: hay problemas con la electricidad, los servicios de salud no cuentan con insumos, la descomunal inflación elevó el precio de todos los productos, y la comida no alcanza para nadie. Ante esta situación es complicado no pensar que muchos vengan a la Argentina y soporten, quizás, condiciones laborales que no son las mejores.

Por ejemplo, Facundo era músico de la Orquesta Nacional de Venezuela, y hace unos años decidió venir a nuestro país junto a su padre, su mujer y su hija. Aunque debió dejar lo que más quería, aceptó trabajar como seguridad en un edificio de Palermo, porque piensa que el cambio lo vale. Lo mismo sostiene otro joven que dejó la nación a cargo de Maduro para venir solo a Buenos Aires, donde ahora tiene un empleo como cajero en una panadería.

Inmigración del sur

Además de Paraguay y Venezuela, durante el 2018 ingresaron al país 37.203 Colombianos, 16.638 peruanos y 8.572 brasileños, todos inmigrantes que provienen de América del Sur. De esta región también arribaron, aunque en menor medida, ciudadanos de Chile, Ecuador y Uruguay, mientras que de China y otros países vinieron 14.955 personas.

"Los ciudadanos de Mercosur pueden obtener su ingreso mucho más fácil. Migraciones controla la situación de los inmigrantes. No controla sus trabajos o viviendas, porque no hay ninguna normativa que lo indique. Lo que si se controla es la situación del inmigrante, porque si tiene visa como turista, no puede trabajar. Si es así, se lo insta a hacer el permiso de ingreso permanente, y se multa al patrón", indicaron por último desde la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina.