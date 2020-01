Insólito: para apurar el asado, un hombre prendió el carbón en el baúl y se le incendió el auto

Este miércoles después del mediodía se produjo un insólito hecho en La Falda, Córdoba, que podría haber terminado en tragedia. Según contaron los bomberos de la zona, un turista salteño guardó o prendió brasas en el baúl de su auto con GNC, y luego de unos minutos el vehículo se prendió fuego, lo que casi ocasiona una explosión.

En base a lo que contaron desde el medio ElDoce.tv, el hecho ocurrió a las 14 de este miércoles en el estacionamiento del concurrido balneario Las 7 Cascadas. Allí había varios autos estacionados, pero al dueño de uno de los vehículos se le ocurrió prender o meter brasas ya encendidas dentro del baúl, donde además había un tanque de gas.

El turista salteno dueño del Volkswagen Gol Trend debió llamar de emergencia a los bomberos, ya que el vehículo empezó a prenderse fuego poco a poco. Según dijo el testigo, primero se incendió el tapizado, y luego se prendieron fuego la rueda de auxilio y los plásticos de la parte trasera del, lo que generó una situación de pánico enorme en la zona.

Por eso mismo, el hombre debió pedir auxilio, y aunque no quiso detallar cómo se habían desencadenado los hechos, la principal hipótesis de los bomberos es que "empezó a prender fuego el carbón adentro del baúl para ir ganando tiempo" con el asado.

Más allá de que ya era peligroso meter brasas encendidas en el baúl del auto, el vehículo tiene también un tubo de GNC, lo que podría haber provocado una explosión enorme. Afortunadamente, los bomberos llegaron segundos antes de que todo empeorara, y pudieron apagar el fuego sin mayores consecuencias, aunque el vehículo se quemó en un 30 %.

“Por suerte no abrieron el baúl y todo quedó contenido adentro. Eso ayudó a que no se prenda aún más y lo puedan extinguir”, contó Gabriel Molina, jefe del cuartel de bomberos de La Falda. Además, el profesional aclaró que la bolsa de carbón estaba ardiendo en el baúl cuando ellos llegaron, por lo que fue un milagro que no explotara.

Aunque no está claro qué fue lo pasó, los bomberos creen que el turista quiso encender las brasas cuando estaban en el baúl para ganar tiempo, aunque otra hipótesis sugiere que el hombre guardó las brasas aún encendidas después de haber hecho el asado.