Insomnio: por qué ocurre y cómo podemos mejorar nuestro sueño

Por Julio César Cottura, Médico Oncólogo- Clínico (MN 136814). Instagram:@aroma.doc.

En la actualidad y en el contexto en el que estamos viviendo es muy frecuente que en la consulta se presenten pacientes que no puedan dormir; pero ¿qué sabemos del insomnio?

Muchas personas utilizan el término insomnio de forma incorrecta, refieren que no pueden dormir por dos o tres días o que están cansados o estresados y por las noches les cuesta conciliar el sueño y eso no es el trastorno de sueño qué denominamos insomnio. En ese caso la persona está bajo stress y presenta como síntoma insomnio. Entonces bien, ¿cómo podemos definir esto?

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Existen criterios médicos para poder definir si una persona tiene o no insomnio, pero resumidamente podemos decir que se trata de una persona no puede conciliar el sueño durante cuatro semanas, tanto sea para iniciar el sueño como para mantenerlo. Además de esto, no tiene que tener ninguna causa orgánica que ocasione que no pueda dormir, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, accidente cerebrovascular, demencia y demás. En esas cuatro semanas tampoco tiene que haber consumo de drogas o medicación farmacológica que tenga como efecto adverso la falta de sueño. Por último, no tiene que tener ningún trastorno psicológico diagnosticado.

Cuándo sentimos que no nos podemos dormir adquirimos hábitos que no son saludables y que empeoran aún más la situación. De este modo, como primera medida lo que tenemos que hacer es trabajar sobre hábitos correctos y romper con este ciclo de acostarnos y no dormirnos, lo que nos genera más ansiedad que nos va a hacer estar más despiertos.

Obviamente que cada caso debe ser analizado por un equipo interdisciplinario pero hay ciertas cosas que podemos hacer día a día para poder mejorar nuestra calidad de sueño. Por ejemplo, hacer actividad física, no dormir siesta después de las 3 de la tarde, evitar el cigarrillo, las bebidas que contengan cafeína, bebidas alcohólicas después de las 18 horas; o sobre la noche disminuir las distracciones como pueden ser música estimulante, luces brillantes de televisores o computadoras, eliminar el celular antes de irnos a dormir.

Estas son todas cosas que hacen que nuestro cerebro se mantenga activo; y por el contrario, tenemos que generar hábitos para que nuestro cuerpo “interprete que al momento de acostarse hay que dormir”. Desde la aromaterapia hay una amplia variedad de cosas que podemos hacer para ayudar a conciliar el sueño. Existe una gama muy variada de aceites esenciales como la lavanda, manzanilla, vetiver, jazmín, entre otros, que pueden ser utilizados en spray para nuestra almohada o en nuestra ropa de cama o podemos tener un difusor o humidificador en la habitación en donde colocar gotas del aceite esencial.

Sí estamos acostumbrados a tomar café por la noche podemos reemplazarlo por té de Tilo, manzanilla, pasiflora, etc. Además, dentro de nuestra rutina nocturna podemos incluir un baño relajante de agua tibia, y utilizar también sales relajantes.

El insomnio es un tema de salud pública porque la persona que lo sufre tiene un peor desempeño tanto en el trabajo como en su casa, la escuela o facultad; y podría tratarse de personas con trastorno de ansiedad o con depresión, como así también son personas con mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Es por eso que descansar bien es importante, por lo que si creemos que estamos padeciendo de trastorno en el sueño, hay que consultar con un médico para que nos oriente con un diagnóstico y un tratamiento acorde a nuestro caso.