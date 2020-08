Intendente irresponsable: fue a la marcha anticuarentena del lunes y el martes le diagnosticaron coronavirus

El intendente de la ciudad santafesina de Avellaneda, Dionisio Scarpín, fue diagnosticado con coronavirus. El lunes había participado de la marcha anticuarentena contra el gobierno, donde no mantuvo la distancia social. Unas horas después presentó síntomas y fue hisopado.

Scarpín contó a través de las redes sociales que había dado positivo en el test de COVID-19 al que fue sometido el martes, tan solo unas horas después de la movilización que se realizó la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, un sitio del que se habló muchos en los últimos meses ya que allí se encuentra la sede de la agroexportadora Vicentin, que el gobierno trató de intervenir y expropiar meses atrás, medida en la que finalmente se dio marcha atrás hace tres semanas.

A través de Twitter, el propio Scarpín contó que tanto él como su familia habían sido aislados. “Quiero informarles que ayer martes, a la mañana, tuve un pequeño malestar y al mediodía me hicieron un hisopado y hace minutos me acaban de informar que me dio resultado positivo”, sostuvo a través de las redes sociales.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Luego, le pidió a sus seguidores que “extremen las medidas de precaución, de seguridad, que ya todos conocemos”. Lo curioso es que instantes después comenzaron a aparecer imágenes del jefe comunal, integrante de Juntos por el Cambio, en la movilización del lunes, donde se mostró sin utilizar el barbijo ni manteniendo distancia social, de acuerdo las fotos y videos que circularon de la marcha.

Según detalló Scarpín, tanto él como su familia se encuentran “en buenas condiciones de salud” y remarcó que todas las personas con las que habían estado en contacto con él serán contactadas por el sistema sanitario de la ciudad de Avellaneda. “Les pedimos que sigan las instrucciones”, pidió.

Scarpín fue uno de los rostros más visibles durante las protestas que se llevaron a cabo en los últimos meses en la ciudad de Avellaneda para rechazar la intervención y expropiación de la agroexportadora Vicentin. Afiliado a la Unión Cívica Radical, respaldó a Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales.

De hecho, en una de esas marchas, Scarpín señaló que apoyaba la convocatoria porque se trataba de una marcha “autoconvocada por la sociedad”.

CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Según el reporte del Ministerio de Salud, en las últimas horas fallecieron otras 76 personas infectadas por coronavirus. En total, las víctimas fatales desde el comienzo de la pandemia en el país ya suman 6.406.

Desde el último reporte emitido, se registró la muerte de 47 varones y 29 mujeres, 46 de ellos con residencia en la provincia de Buenos Aires, 16 residentes en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en Río Negro, 3 en Santa Cruz, 2 en Chaco, 2 en Mendoza y 1 en las provincias de Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego y Tucumán.

Un total de 1.795 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 77,1% de ellos en establecimientos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 57,8%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llega al 68,1%.