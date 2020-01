Internas en Seguridad, tiroteo en Rosario y tensión en Medio Oriente: las noticias del día

Para que no te pierdas de nada, en BigBang te resumimos los cinco temas que tenés que saber para estar informado.

Fernández bancó a Frederic y cargó contra Berni

El presidente Alberto Fernández aseguró que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, "expresa exactamente" lo que el gobierno nacional cree que "hay que hacer en materia de seguridad" y cuenta con su "aval" y "apoyo". Así lo manifestó al responder a una consulta sobre actitudes críticas respecto de Frederic que ha tenido el titular de la cartera de Seguridad bonaerense Sergio Berni.





"Sería bueno que se ocupe de la provincia de Buenos Aires que tiene muchos problemas para resolver, básicamente. Sabina expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer en materia de seguridad. Cuenta con todo mi aval, con todo mi apoyo y estoy seguro que está en la senda correcta y el resto son opiniones de alguien", aseguró el presidente en una entrevista con el portal El Cohete a la Luna.

Cafiero y las declaraciones de Mohsen Rabbani sobre la muerte de Nisman

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, relativizó las declaraciones del ex agregado cultural iraní en Argentina Mohsen Rabbani en cuanto a que Alberto Nisman fue asesinado, evaluó que las circunstancias que rodearon a la muerte del ex fiscal son materia de "interpretación" y que la mirada está dividida entre quienes "piensan que se suicidó y quienes piensan que lo mataron".





"Las declaraciones de Rabbani son sus declaraciones. No tengo opinión sobre eso. No escuché en profundidad el reportaje. En definitiva son declaraciones de él con respecto a lo que él interpreta qué pasó con Nisman. Bueno, es un tema de interpretación", declaró Cafiero, en una entrevista que publica hoy el portal Infobae. Incluso aceptó que "Argentina está así, hay algunos que piensan que se suicidó y otros que piensan que lo mataron" y remarcó que todavía se trata de "un caso que no tiene resolución aún".

El Gobierno convocará a los docentes a fines de enero

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que el instrumento para resolver las cuestiones salariales es "la paritaria docente" y adelantó que están "en proceso" de convocatoria para "los últimos días de enero", con la idea de que "en el 2020 los salarios le ganen a la inflación".





"El instrumento es la paritaria docente", dijo el ministro al ser consultado por Radio Mitre sobre la adecuación salarial de los maestros y maestras. Remarcó que tienen "un camino marcado que es la paritaria" y que forma parte del "desafío" que tiene su cartera a futuro, al tiempo que adelantó que están "en proceso de convocatoria para los últimos días de enero".

Asesinan a un hombre en la puerta del casino de Rosario

El hombre que fue baleado ayer por la noche en el casino City Center de Rosario murió este domingo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Tenía oficio de entrada y salida en el cráneo. Los agresores, aparentemente, se desplazaban en moto.

El hombre se encontraba en el sector para fumadores cuando recibió un tiro en la cabeza. Un informe policial señala que dos muchachos que pasaban en moto realizaron varios disparos desde afuera del perímetro contra el casino y que uno de ellos impactó en la cabeza de Enrique Elsino. El mismo parte advierte que desde el lugar del que se efectuaron esos disparos hay unos 40 metros y árboles en el medio dificultan la visión de un punto al otro, lo que llevaría a suponer que Elsino, un hombre de 64 años con domicilio en Las Parejas, solo salió a fumar y no era un blanco previamente elegido. Sin embargo, no se descartan otras hipótesis.

Detienen al embajador británico en Irán por participar de una vigilia por las víctimas del avión derribado por el Gobierno

Un nuevo frente de tensión diplomática nació hoy en Irán luego que la policía detuviera durante menos de una hora al embajador británico en ese país, Rob Macaire, por participar de una vigilia en honor de las 176 víctimas que fallecieron en el avión comercial ucraniano que la República Islámica reconoció haber derribado "por error" el miércoles a la madrugada. Tras su liberación, Macaire agradeció por Twitter "los mensajes de buena voluntad" y explicó que "no estaba participando en ninguna protesta".



"Fui a un evento descrito como una vigilia por las víctimas del vuelo PS752", aseguró el diplomático. "Me marché a los cinco minutos, cuando la gente comenzó a cantar (contra el gobierno). Fui detenido durante media hora tras abandonar la zona", continuó antes de concluir: "Desde luego, el arresto de diplomáticos es algo ilegal en todos los países".

La cadena británica Sky News informó que Macaire fue detenido como "sospechoso de organizar, provocar y dirigir acciones radicales", según la agencia de noticias EFE, y, por eso, la embajada británica en Teherán emitió una nota de protesta, en la que el canciller Dominic Raab denunció una "violación flagrante del derecho internacional".