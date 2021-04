Investigan si por pedido de Luque y Cosachov se canceló una ambulancia para Diego horas antes de su muerte

La muerte de Diego Maradona sigue siendo motivo de investigación en la Justicia motivo por el cual a medida de que pasan los días y semanas, se van conociendo nuevas pruebas de la investigación. Ahora trascendieron una serie de audios de una de sus hijas, Gianinna, con la enfermera de su padre, Nancy, que le decía que era necesaria una ambulancia la noche anterior a la muerte del ex capitán de la selección argentina.

Se investiga si Gianinna canceló una ambulancia para su padre por pedido de los médicos.

Fue ahí cuando la hija del "Diez", según se desprende del mensaje que pusieron al aire en Los Ángeles en la Mañana (LAM), le dijo que no era necesaria una ambulancia debido a que el médico personal de él, Leopoldo Luque, y la psiquiatra Agustina Cosachov le habían dicho que no requería asistencia.

“Decime Gianinna porque los enfermeros que están en el domicilio ya llamaron al móvil por el tema de los vómitos. Decime que quieren hacer. No estaría mal revisarlo, pero decime por favor porque tenemos que definirlo. Ya está yendo el móvil para allá”, le preguntó en un audio de WhatsApp Nancy a Gianinna.

“Hola Nancy. Yo tengo un grupo con Agustina, Luque y compañía y me dijeron que ya estaba solucionado. Me dijeron que mi papá dormía, que no había médicos y que iban a esperar hasta mañana. Que él estaba descansando bien”, le respondió la hija de Maradona quien le solicitó cancelar la ambulancia que iba a ir a la casa en donde su padre estaba haciendo la internación ambulatoria después de la cirugía en la cabeza.

“Bueno, si ustedes deciden esperar hasta mañana, ok. Suspendo el móvil y les dejamos dicho a los enfermeros que ante cualquier mínimo síntoma, te llamen”, agregó la enfermera que cerró: “La indicación nuestra era que vaya un móvil para estar tranquilos, pero si ustedes no quieren, no podemos ir en contra de la voluntad familiar”.

Mariano Ariel Perroni, el coordinador de enfermeros explicó en LAM que era bastante habitual que Diego se negara a que lo revisaran, y que en ese caso, la encargada de declararlo insano debía ser la pisquiatra. Además, agregó: “Todas las veces que el echaba a un enfermero o se negaba a hacer algo se informaba. Estaban al tanto los médicos tratantes de ese cambio de animo o esa negativa”.

En ese sentido, dijo que él solía enviarle mensajes a la médica para informarle de cada situación que ocurría con Diego, así como también para pedirle un protocolo “en caso de brote”, a partir de lo cual la doctora se comunicó con la jefa de enfermeros para, según él, quejarse de su accionar: “La estaba saturando a mensajes. La respuesta a eso me la baja Forlini diciendo ‘el que se comunique con un medico tratante o con alguno de la familia queda fuera del equipo’”.

Mientras tanto, la investigación por la muerte de Maradona ya tiene siete imputados entre los que se encuentran Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la enfermera Daiana Madrid.

A medida que siguen apareciendo nuevas revelaciones, los fiscales que llevan adelante el expediente buscan más pruebas para poder determinar si se trato de un homicido culposo y si hubo una serie de negligencias que ameritan calificarlo como homicidio simple.