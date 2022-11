“Irregularidades y arbitrariedades”: Cristina Kirchner compartió la recusación a la jueza Capuchetti

Hace dos meses y medio, el 1° de septiembre, Cristina Fernández de Kirchner sufrió un intento de asesinato a manos de Fernando Sabag Montiel, y que contó con la participación de Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. La vicepresidenta se salvó de milagro y la causa recayó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti. Por una vez, la Justicia tenía todo para hacer las cosas bien e investigar a fondo quiénes habían organizado y financiado el intento de magnicidio. Pero nada de esos sucedió.

Tras una serie de fallas, falta de investigación y el intento de cierre de la causa para su elevación a juicio, CFK pidió recusar a la magistrada. Ahora compartió en sus redes sociales, el documento de la recusación en el que queda en claro los errores cometidos (adrede o no) en la causa que por ahora tiene solo tres detenidos, aunque ya se comprobaron nexos políticos y financieros de distinto tipo.

Desde su cuenta de Twittr, Fernández de Kirchner escribió: "Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel".

En el escrito, presentado por los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, aseguraron: “Esta querella detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez. Aun así, la decisión fue confiar en la imparcialidad de la Dra. Capuchetti y en que las falencias de la pesquisa fueran solo errores”.

En otro punto, los abogados explicaron: “A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”. Y continuaron: “Han sido, en su enorme mayoría, rechazadas, no realizadas (el clásico 'téngase presente', equivalente a 'tengan presente que no voy a hacer nada') o llevadas a cabo tarde, cuando su eficacia dependía de la celeridad”.

En el documento también se lee: “La magistrada decidió no delegar la instrucción, pero, paralelamente, no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”.

Y agregaron: “El punto es hacer notar que no estamos frente a una causal sobreviniente, sino ante un sinfín de actitudes de la magistrada que no nos dejan otra alternativa que recusarla”. También dijeron: “La recusación no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”.

Y finalizaron: “Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar”. En los diversos fundamentos por los que pidieron la recusación, los abogados hablaron del pésimo manejo de los allanamientos apenas detuvieron a Sabag Montiel, de la tardanza en detener a Uliarte, de no seguir la pista del financiamiento ni los vínculos con agrupaciones políticas allegadas a Patricia Bullrich y a Javier Milei, y la nula investigación sobre el diputado Gerardo Milman y sus nexos con los servicios, los proyectos presentados antes del atentado y el supuesto dicho sobre la muerte de Cristina. La Justicia hizo todo mal. Una vez más.