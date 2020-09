Irresponsable: despidieron a una funcionaria cordobesa que organizó una fiesta para su perro y violó la cuarentena

La jefa de inspectores del municipio cordobés de Villa Giardino, Verónica Campos, fue apartada de su cargo por armar una fiesta de cumpleaños para su perro, con varios invitados, violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La reunión habría tenido lugar en el domicilio de la mujer el pasado sábado y fue denunciada por los vecinos. Además, en sus redes sociales la funcionaria publicó una tarjeta de invitación al cumpleaños de la mascota.

El hecho también derivó en que el titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la ciudad, Norberto García, presentara su renuncia, que no fue aceptada por el intendente, Omar Ferreyra.

"La señora encargada de la Inspección General ha sido apartada de su cargo hasta tanto se aclare la situación y una vez terminada esa investigación, se tomará la decisión que corresponda", expresó el jefe comunal en un mensaje grabado en video.

García, por su parte, relató que en la tarde del sábado fue alertado sobre la reunión que estaba teniendo lugar en el hogar de Campos, ubicado en el barrio La Higuerita, a la cual concurrieron alrededor de diez personas.

"Estaba llevando a cabo una serie de procedimientos cuando recibo denuncias que había un festejo y una fiesta", relató a la radio Cadena 3. "Llego al lugar y cuando detecté de quién se trataba, decidí no descender del auto".

Inmediatamente, García se comunicó con Ferreyra para ponerle a disposición su renuncia. "Es vergonzoso y lamento todo esto porque los que me conocen saben lo recto que soy y que me pongan en duda o estas actitudes me molestan y duelen", expresó.

Además de no aceptarla, el intendente comunicó que el funcionario se reincorporó el martes a sus funciones. "Se le explicó que bajo ningún punto de vista lo había echado. Le dije que necesitaba un sumario administrativo con la persona en cuestión, encargada del área, que está momentáneamente alejada de su cargo hasta que se termine la investigación", señaló el jefe comunal.

Ferreyra advirtió que por ahora no puede despedir a Campos sólo basándose en las denuncias. "Tiene que haber una investigación, ella aduce que estaba en su casa pero con cinco familiares y no como asegura García, yo lamentablemente no estaba en ese momento como para acercarme al lugar para ver", explicó.

FUNCIONARIOS QUE VIOLAN LAS REGLAS

En junio, fue resonante el caso de Fernando Lauría, que fue despedido de su puesto como secretario general y de Economía de Tigre luego de ser detenido por Gendarmería en el Club Atlético Pilar por jugar un torneo de paddle junto a un grupo de varias personas en plena cuarentena.

En aquel entonces el presidente del club, Marcelo Pérez, aseguró que el ex tenista y actual subsecretario de Deportes porteño, Luis Lobo -quien eventualmente renunció- también estaba presente además del ex ministro del Interior Rogelio Frigerio.

El mismo mes, un grupo de funcionarios públicos de la ciudad entrerriana de Concordia participó de una fiesta de cumpleaños con baile incluido sin ningún tipo de precaución ni distancia social.

Formaron parte del evento la directora del Centro de Convenciones de Concordia, María Paz Bonelli, y la Jefa del Área Logística de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Mercedes Pérez, junto con otros empleados municipales.