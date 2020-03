Irresponsable: un surfer que volvió de Brasil violó la cuarentena, la Prefectura lo escoltó a la casa y se escapó

Un hombre de 27 años fue demorado por circular por la autopista Panamericana a bordo de una camioneta con una tabla de surf. Argumentó que acababa de regresar de Brasil y fue escoltado por la Policía hasta su casa, aunque increíblemente cuando el patrullero lo dejó en la vivienda esperó unos segundos y volvió a salir con su vehículo, violando otra vez la cuarentena obligatoria.

Todo comenzó ayer por la tarde, cuando el hombre fue detenido en un control vehicular que realizaba la Prefectura Naval en la autopista Panamericana. Los oficiales se sorprendieron al ver al joven con una tabla de surf en el techo y de inmediato le notificaron que estaba violando la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández la semana pasada.

El joven iba solo, explicó que estaba de vacaciones en Brasil desde el 8 de marzo y que había regresado al país a través de la frontera de Paso de los Libres. Según le detalló a los oficiales, se dirigía a su casa. El control quedó registrado por las cámaras de Crónica TV, que se encontraban en el lugar. Incluso, se quejó de la presencia periodística: “Alejate, aléjate, no se me acerque mucho, usted no tendría que estar acá, sino en su casa”.

Tras el control, los oficiales de la Prefectura definieron acompañar al muchacho de 27 años hasta su casa para obligarlo a cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, le notificaron, con dos testigos presenciales, que había incumplido dos artículos del Código Penal y que deberá rendir cuentas a la Justicia. Hoy, además, sería visitado para constatar si cumplía con la cuarentena.

Pero lo insólito no es eso. Hasta ahí sería uno de las más de 20.403 personas que según el Ministerio de Seguridad violaron la cuarentena entre el viernes, cuando comenzó a regir el decreto del Gobierno, y este martes y fueron aprehendidos (demorados) y obligados a cumplir el aislamiento. Según los datos oficiales, otras 1.229 personas fueron detenidas. Los datos de las policías provinciales muestran que otras 15.000 personas violaron las restricciones.

Lo más increíble de todo es que cuando la Prefectura se fue de su hogar él terminó de estacionar y unos segundos después, según se observa en un video grabado por un vecino de la cuadra, el turista surfer vuelve a poner en marcha la camioneta y se va del lugar, por lo que otra vez violó la cuarentena.