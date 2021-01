Italia iniciará acciones legales contra Pfizer: retrasaron la entrega en casi toda Europa

Italia anunció hoy que iniciará acciones legales "en los próximos días" contra la firma estadounidense Pfizer por el retraso en la entrega de vacunas contra el coronavirus y la consecuente demora en su campaña de inmunización.

"La protección de la salud de los ciudadanos italianos no se negocia", advirtió, al hacer el anuncio en un comunicado, el comisario especial italiano para la pandemia, Domenico Arcuri. "No se puede ralentizar la campaña de vacunación y mucho menos la administración de la segunda dosis de la vacuna después de que se ha recibido la primera", añadió.

El viernes, Pfizer y su socio BioNTech anunciaron inesperadamente que no estaban en condiciones de entregar la cantidad de dosis concertadas. Esto desencadenó la ira de varios países europeos, justo cuando enfrentan una fuerte ola de contagios de coronavirus, así como críticas por la lentitud de la campaña de vacunación.

El laboratorio explicó que puso en marcha un "plan" para limitar los atrasos en la entrega de su vacuna de cerca una semana, en vez de las tres a cuatro semanas como se teme en Europa. Arcuri recalcó que Pfizer advirtió oficialmente a Italia que los retrasos en las entregas se van a prolongar.

Italia ha recibido cerca del 29% menos de las vacunas esta semana, o unas 165.000 menos de lo previsto, lo que afecta negativamente la campaña de vacunación, que ha sido entre las más eficaces del viejo continente.

Se teme por la administración de la segunda dosis de la vacuna para las cerca de 1,2 millones de personas que ya recibieron la primera, la mayoría trabajadores del sector de la salud.

Pfizer advirtió a Italia que "no solo no entregará las dosis programadas para esta semana, sino que decidió en forma unilateral y sin previo aviso, que no entregará las dosis de la próxima semana y que además reducirá ligeramente su número", explicó indignado Arcuri, quien exige que se suministren las dosis estipuladas.

Italia comenzó a vacunar contar el coronavirus el 27 de diciembre pasado, y 1,2 millones de personas ya se dieron la primera de las dos dosis que requiere el fármaco, según cifras oficiales. Italia recibió ya 1.511.835 dosis del fármaco de Pfizer-BioNTech y otras 46.800 de Moderna.

Cabe recordar que Pfizer está en el centro de la escena luego de que en Israel el funcionario del gobierno encargado de diseñar la estrategia para combatir la pandemia, Nachman Ash, dijo que la primera dosis de la vacuna de Pfizer proporciona menos protección contra la Covid-19 de lo que la empresa farmacéutica estadounidense había indicado inicialmente.

Además, advirtió que puede que no proteja contra las nuevas cepas del virus. Ash cuestionó hoy la eficacia de la vacuna, informó la Radio del Ejército el martes por la tarde, según indica la Agencia AJN. Mucha gente se infectó entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, dijo Ash.

"Parece ser que la protección ofrecida por la primera dosis es menos efectiva de lo que habíamos pensado", dijo. Los datos sobre el efecto protector contra el virus de la primera dosis son "más bajos de lo que Pfizer presentó", agregó.

Más de dos millones de israelíes recibieron su primera dosis de Pfizer. Y, hasta el momento, más de 400.000 fueron vacunados con la segunda. El país es el que más rápido avanza en el mundo con la vacunación, medido per cápita.