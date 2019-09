Ivanka en Argentina: qué hara y con quién se reunirá la hija y asesora de Donald Trump

La hija y asesora de Donald Trump, Ivanka, llegará este miércoles a la noche a Argentina junto al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, John J. Sullivan. La razón es una misión regional -que incluye visitas a Colombia y Paraguay- para impulsar el empoderamiento femenino, la lucha contra el narcotráfico y la expansión de las oportunidades económicas.

El proyecto forma parte de la Iniciativa de Desarrollo y Prosperidad Global de las Mujeres, impulsado por la Casa Blanca estadounidense, que busca beneficiar a 50 millones de mujeres de todo el mundo y es financiado por un fondo gestionado por el Banco Mundial y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La agenda de Ivanka en Argentina se desarrollará en la ciudad jujeña de Purmamarca, donde el jueves asistirá a varios eventos, visitará ONGs y conocerá emprendimientos locales de alimentos e indumentaria.

Paralelamente, se reunirá con el canciller Jorge Faurie y con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. No está previsto por ahora ningún encuentro con Mauricio Macri ni con Juliana Awada.

Faurie, además, tendrá un encuentro con Sullivan para discutir temas de agenda bilateral como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad ciudadana, la crisis venezolana y posibles acuerdos económicos.

Thank you President Duque & Ms. María Juliana Ruiz for hosting our delegation for a beautiful and memorable evening at Casa de Nariño. Gracias! ✨ pic.twitter.com/hVKuHxWKsk