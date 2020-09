J.K. Rowling, autora de Harry Potter, otra vez en el ojo de la tormenta por acusaciones de transodio

Luego de disparar una serie de tuits transodiantes tiempo atrás, la escritora inglesa J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, volvió a ser eje de un escándalo similar.

Es que acaba de lanzar un nuevo libro, Troubled Blood, que se centra en un asesino serial que, de acuerdo a lo descrito en la reseña escrita por el medio inglés The Telegraph, "se viste de mujer para aprovecharse de sus víctimas".

Rowling escribió el libro bajo un seudónimo, firmando como Robert Galbraith, y describe un argumento centrado en la investigación del asesinato de una mujer ocurrido en 1974.

El autor del hecho sangriento es un hombre heterosexual que se disfraza con ropas femeninas al momento de cometer sus crímenes.

A pesar de que con el lanzamiento de Troubled Blood se instaló el hashtag "RIPJKRowling" en redes sociales, muchos explicaron que la idea no es evitar que se lean las obras de la escritora sino llamar la atención sobre sus posturas en relación a las personas transgénero.

En junio, la autora había compartido un artículo que le trajo amplio repudio del colectivo LGBTQ+, acompañándolo con un tuit reprobable.

"Si el sexo no es real, entonces no existe la atracción por personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra", señaló.

"Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo les quita la capacidad a muchos de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad", agregó.

Repudio

En aquel entonces, los protagonistas de la adaptación cinematográfica de la saga de Harry Potter cuestionaron frontalmente a Rowling.

"Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración que diga lo contrario borra la identidad y dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones de profesionales de la salud que tienen mucha más experiencia que Jo (Rowling) y yo en el tema", señaló Daniel Radcliffe, el actor que encarnó a Potter.

Emma Watson, quien interpretó el personaje de Hermione Granger, se sumó al repudio escribiendo que "las personas trans son quienes dicen que son y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionados o que les digan que no son quienes dicen ser".