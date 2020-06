J.K. Rowling: una hembra humana que atrasa un siglo

Que digan que nos odian. Por supuesto, no es políticamente correcto pero sería más claro para entender el nivel de violencia, confusión y retroceso que generan las denominadas feministas TERF (Trans Excluyente Radical Feminista).

Hace unos días, J.K. Rowling, la autora que se hizo conocida por “Harry Potter”, dejó en claro su postura feminista: “Gente que menstrua, estoy segura que solía haber una palabra para esas personas, puede alguien ayudarme? Wumben? winmpud? Woomud?" Queriendo decir woman.

Es un tuit que parece sacado de un viejo libro de teoría feminista, de cuando las mujeres pobres y negras no pedían ser parte, pero estamos en el siglo XXI y declaraciones como las de Rowling me generan muchas preguntas para seguir pensando acerca de los posibles avances o retrocesos, según como se mire. ¿Que es ser una mujer, un varón trans que menstrua es una mujer?

¿Puede una mujer ser trans parte del movimiento feminista? ¿Las mujeres sin uteros son mujeres? ¿Varias incógnitas, verdad? Pero esto no es de ahora venimos hablando y generando teoría hace ya más de cuarenta años. Desde que Simón De Beauvoir dijo: “Mujer no se nace se llegar a serlo”, comprendimos que el género Mujer es una construcción.

Las TERF utilizan el término “Hembra humana” para definirse y excluir a las personas travestis trans, nos niegan como mujeres, nos llaman “Caballo de Troya", porque para ellas somos varones que nos vestimos de mujer.

Marlen Wayar que construye teoría travesti trans latinoamericana hace una reflexión muy interesante: “Los feminismos no crecieron, las presionamos. Por eso vuelve siempre a salir este discurso, porque nosotras estamos avanzando. Hay cosas que ya no las toleramos. El discurso biologisista no solo es viejo sino que nos estanca ante lo urgente. En el fondo ellas siguen jugando para el patriarcado por que hacen que nos odien a nosotras”.

Queda en claro que no existe un feminismo sino que convivimos con muchos pero pensarlo solamente de una manera biologisista es absurdo porque la sexualidad no la construye solamente de una genitalidad, la construcción es diversa incluso entre las mujeres con vagina.

Estamos atravesadas por distintos cuerpos, hormonas, clases sociales, son muchos los factores que intervienen, se necesita intersexionalidad para comprenderlo. Lo dijo Judith Buthler; el Género no es algo natural. El género es una articulación de prácticas una performatividad, una expresión individual.

Por momentos me cuesta comprender el avance de discursos tan conservadores, antiguos y de exclusión que puede haber dentro del movimiento feminista.

Se confunden términos como identidad, rol genérico y orientación sexual. No hay nada inocente en las declaraciones de Rowlling.

Tenemos que estar atentes porque una Información errónea puede hacer mucho daño y causar más dolor que un golpe físico. No le otorguemos a nadie ni siquiera a una autora de libros mágicos, a que pueda definir sobre nuestra identidad y nuestro cuerpo. Por qué nadie puede decir quien Sos más que vos mismx.