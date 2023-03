Jey Mammon y su entrevista con Rial: "No sé cuándo empecé a salir con él pero no fue a los 16"

En medio de la denuncia por abuso sexual iniciada por Lucas Benvenuto, Jey Mammon le dio una larga entrevista a Jorge Rial, que se emitió por Argenzuela, en C5N. En el mano a mano, Juan Martín Rago, su verdadero nombre, habló de su relación sentimental con el joven que le inició una causa judicial que fue prescripta y sobre el momento en el que lo conoció, entre muchas otros temas.

-“Te elegí por no ser amigo mío. Quiero que me preguntes todo. Que no me cuides. Que vayas al hueso. El clonazepam lo tengo encima. Digo porque hay mucho análisis en mis gestos, en mi manera de actuar, pero la verdad es que estoy pasando el peor momento de mi vida”.

-“Lo que yo me meto en el cuerpo hace que lo que estoy transitando lo haga de la mejor manera posible. Hay un análisis gestual de si llora o no llora. Yo quiero contar como estoy y porque hace una semana que no digo nada. Estoy acá en mi casa, mis amigos y mi familia me visitan. Estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo”.

-“El estado en el que se me ve, no es en el que estoy realmente. No hay causa judicial. Con el comunicado lo que busqué fue expresarme. Me hago cargo, porque es un comunicado que es mío pero no soy yo el que habla. Son términos técnicos, son palabras de abogados. La gente que me conoce sabe que yo no hablo así, y a la vez existe como una necesidad o presión de que hay que decir algo”.

-“Desde el primer día estoy así sentado, abatido. Y desde el primer día quiero hacer esto que quiero hacer y necesito hacer con vos. Lo que busco, o lo que necesito es gritar a los cuatro vientos no mi verdad, la verdad. Yo tengo que decir que es la verdad”.

-”Lucas fue para mi un vínculo amoroso, hermoso. Digo vínculo porque quizás una cosa es una relación, y otra es un vínculo. Yo tomo la palabra vínculo como cuando te ves con una persona, pasa esporádicamente el tiempo, te volvés a ver. A veces los vínculos son más importantes que las relaciones. Fue un vínculo muy fuerte el que tuve con él. Le compuse una canción de amor. De las pocas que hice en mi vida. Fue un vínculo hermoso. Hoy Lucas representa otra cosa”.

-”Es una atrocidad pensar en esta denuncia que yo por primera vez la empiezo a desmenuzar viéndote a vos en Argenzuela. La denuncia que él hace dice que me conoce cuando él tenía 14 años. Lo voy a decir con palabras propias y que se entienda. El dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mi. Que yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa, en la cama está vestido y a la mañana siguiente aparece desnudo con rasguños, etc. Yo no puedo eludir esto, porque mi necesidad de gritar a los cuatro vientos es negar rotundamente esta atrocidad".

-“Yo a Lucas lo conocí cuando él tenía 16 años. La fiesta donde lo conocí fue en el año 2009, cuando él tenía 16 años. De esto tenemos manera de testificar porque hay testigos, videos, hay un link en YouTube de esta fiesta que te digo. Hay un chico que con su hermana y con otra persona fue a esta fiesta con Lucas”.

-“Yo me entero de la denuncia, a través de Fernando Burlando, que me dijo que hay una persona que te denuncia y dice que estuvo con vos a los 14 años. Yo ahí le digo que no, que nunca estuve con ningún chico ni con Lucas cuando tenía 14. En ese momento se estaba muriendo mi papá y yo estaba empezando mi programa Los Mamones. Y ahí estaba recibiendo yo esta causa”.

-”En el 2009 yo hacía un programa de radio en mi casa, con invitados. El Jey Mammon de hace una semana no es el de hace catorce años. Vivía en el once, tenía una radio en mi casa y presento a Estelita. En esa fiesta desfilaba gente. Yo hice ese encuentro para juntar a quienes escuchaban ese programa de radio”.

-Rial le consultó sobre la asistencia de un menor de 16 años a una fiesta, Jey respondió: “Yo te pregunto a vos, hace catorce años, que entre un chico de 16 años a una fiesta, no te estoy diciendo que está bien, pero era normal?

-”El hombre que él dice que lo entregó, pero que fueron juntos a la fiesta me escribió hace dos días y me puso que no puede creer lo que Lucas me está haciendo. También me dijo que antes de que lucas hiciera la entrevista le puso: te acordas cuando yo tenía 14 años y yo estaba con Jey, y no se si le habrá dicho me violaba o me violo, pero sí le dijo lo de los 14. Mi amigo le dijo no es así lo que vos me estás diciendo. Ahí, él lo bloqueó.

-“Para mí es importante decir esto. Sostengo todo el tiempo que Lucas es un chico que es una víctima de una historia, que yo ahora estoy dilucidando que es tremenda”.

-“Yo quedo paralizado porque yo soy el, no se si primero, pero el abanderado de esto que todos decimos de creerle a la víctima. Entonces, cuando sale una historia de esta, yo le creo a la víctima. Entonces yo no me pongo en contra de ningún medio de comunicación que se ponga en el lugar de creerle a la víctima. Si yo siempre le creí a la víctima. Ahora, a mi me está pasando esto entonces tengo que decirlo”.

-"Empatizo, en que es un chico que para mi la vida lo rompió todo. La sociedad lo rompió todo. La sociedad es, la gente que le hizo daño, la justicia que le dio vuelta la espalda. De hecho él dice, ‘la prescripción es la historia de mi vida’”.

-“Yo no soy parte de esa historia que lo hizo pedazos. Me cuesta decir que él es un mentiroso. Porque lo escuche decir a él, se me confunden los hechos, los días, no en función de esto sino en general. Claramente una persona que vivió lo que él vivió en su vida, no está parado en el mismo lugar que nosotros”.

-“Yo viví un vínculo con él, que duró hasta sus 25 años. Yo en mi teléfono guardo todo. Tengo toda mi historia de amor con él, incluido el último mensaje que me mandó y me pregunto si no le iba a contestar más los mensajes. Esto fue en el 2019, un año antes de la denuncia. No voy a mostrar el mensaje por respeto, porque sigo empatizando con su historia. Me dice, ‘yo no soy de esas personas que va a ir a la televisión y va a decir estuve con Jey Mammon, quedate tranquilo, se que vos sos nervioso, cagón, ansioso, yo te conozco bien, no tengas miedo’, acto seguido me bloquea. Nunca me dijo vos me violaste, me abusaste, yo tenía 14 años”.

-“En ese momento me levanté, fui al baño y vomité. Tuve miedo. Empecé a salir a sus 17, a sus 18. Hace catorce años no lo recuerdo. Parami el punto central, porque no quiero ser careta, porque hace 14 años ser puto era vivir en la marginalidad total. Y no me estoy justificando. Hay una tendencia a decir que el gay es degenerado. No tengo miedo que lo digan, lo dicen hace un montón”.

-“Necesitaba corregirte, porque se instaló que yo estaba saliendo con él a sus 16. Y en definitiva, si fue a los 16, 17 o 18. Acá el eje es que hay una denuncia de que cuando él tenía 14 años yo lo viole. ¿Se puede entender esto? Saquemonos la careta. Si alguien necesita ver el número 18, discutamoslo en un debate moral. Esto fue hace catorce años. No es motivo de justificación, pero es un debate absolutamente moral”.

-“Si estamos hablando del día de hoy, yo hoy no tengo la edad ni es la sociedad ni está la ley de hace catorce años. Afortunadamente la ley cambió. Yo digo, ¿ese es el debate? o el debate es que yo me estoy comiendo una condena social pro una denuncia de violación, drogar, abusar de un nene de 14 años. Mis sobrinos me escribieron para decirme tío esto es una locura”.

-“Si yo quisiera adoptar un pibe, ¿qué pasa con todo esto? Te vuelvo a decir, con honestidad total no se cuando arrancó nuestra relación. Pero sí te puedo asegurar, que la noche que lo conocí yo no me fui con el. Los chicos que estaban con él lo pueden testificar. Después pasó un tiempo cuando lo volví a ver y él podía tener 17 o 18”.

-“Si yo estoy crucificado yo no puedo salir de mi casa porque está lleno de gente, de prensa y tampoco estoy rogando volver a trabajar. Pero me parece que estamos frente a un debate equivocado. Yo lo que necesito es que quede claro, clarísimo que yo no violé ni drogué ni abusé de un nene de 14 años. Las razones por las que él hizo esa denuncia falsa, las desconozco. Yo no voy a demandarlo a él. Porque te juro que entiendo su historia. Lo que no puedo entender es porque me está causando este daño. No él, sino las circunstancias de la vida que lo llevaron a hacer lo que me está haciendo”.

-“Yo puedo decirte que no recuerdo si fue a los 17 o 18. Pero si yo digo que tenía 18, ¿terminó la discusión acá? Entonces, te pregunto, ¿no es una discusión un poco careta? Yo los veo opinar a algunos, y mamita. A mi eso no es lo que me importa ahora. Primero, porque fue hace catorce años, nos reíamos de ciertas cosas, hablábamos de ciertas cosas, nos divertíamos de ciertas cosas, decíamos ciertas cosas, hacíamos ciertas cosas, y de hecho no me incluyo en un montón de eso. Y afortunadamente el mundo hoy es otro. Pero cuando quieras, hablamos de lo que era ser homosexual en ese entonces”.

-“Cuando yo tenía veinte y pico, un taxi boy al que frené en la calle y le pregunte a donde voy, me llevó a un boliche marginal. Pero que se entienda lo que es marginal. Yo hacía la fila ahí y miraba para los costados mirando que no haya nadie de mi familia viendome. Cuando entré, el taxi boy me dijo aca te vas a encontrar gente como vos. No quiero desviar el foco del tema, pero que se entienda que yo se que mucha gente está esperando que diga que Lucas tenía 18 años, para que se termine el asunto. Pero a mí, me parece que estamos meando afuera del tarro con ese tema”.

-“Yo pongo el cuerpo y me hago cargo. Pero te digo algo, a mi no me corran el eje. A mi me están denunciando y cancelando por algo tremendo. Y eso es lo que me está matando. Me están asesinando 24/7 en la televisión con la excusa de cuántos años tenía, con una denuncia que si la lees y desmenuzas, hay una persona que dice que cuando tenía 14 años lo entregó y dijo a él le gustan los nenitos, y lo violó, y va a la cama y a la mañana no se sabe que pasó porque yo lo drogué. No puede ni entenderlo mi sobrino eso”.

-“Yo a esta altura, no sé qué pretendo. Yo necesito decirlo. Yo no puedo soportar que sigan repitiendo y repitiendo que porque prescribió, sucedió. Porque vos Jorge dijiste, ‘que porque haya prescrito no quiere decir que no paso’. Yo ahí dije la concha de la lora. ¿Cuál es el debate? Ese, o a que edad arranque mi relación amorosa. Yo no tengo nada contra Lucas. Si dije que quiero juicio por la verdad, es porque no soporto que digan lo que están diciendo. Pero no quiero nada de eso”.

-“Si vamos a revictimizar a la víctima, vamos a leer la causa al aire. Yo no estoy enojado con vos ni con los medios. Y te vuelvo a decir, no tengo idea cuando inicié mi relación con Lucas. Porque para mí, lo significativo del tema es, no fue a los 16. Ahí lo conocí. Si fue a los 17 o a los 18 estamos hablando de un dígito que a mucha gente le va a cambiar la cabeza en dos segundos”.

-“Yo necesito que quede claro que no hay pruebas de la denuncia que él hace. No hay pruebas, porque no ocurrió. El no presentó pruebas. El mismo abogado que lo acompañó en todas las otras causas, en esta causa no lo acompañó. No hago ninguna reflexión sobre esto, es descriptivo. No lo estoy cuestionando”.

-“El sabiendo que le iba a errar, hace la denuncia. Él iba tirando cosas en las redes previo a la denuncia. Va cambiando las edades todo el tiempo. de hecho, lo están viralizando. que 15, que 17, que 16. Yo lo conozco. También se está viralizando cosas de otros famosos que él nombra. En primera persona. Esto es descriptivo, está. Yo creo en las víctimas. Lo respeto”.

-“Cuando da las señales previas a la denuncia. Yo le digo, ¿Qué onda esto? Y la denuncia llegó de inmediato. Yo estaba empezando los mamones. Yo tengo diez, quince años en el medio y a mi me pasó algo con Los Mamones. Es como que me puso en otro espacio. De ahí vino Telefé y otro momento en mi carrera profesional”.

-“Hoy escuché a una periodista que dijo que lo que más le importa es la opinión pública. Y no. A mi lo que me importa es decir las cosas como fueron y como son. Que quede claro. Yo no violé, ni abusé, ni engañé, ni drogué, no recibí nunca a un nene de catorce años que me entregaron. No pasó. Nunca me pasó”.

-“Si algún perito psiquiátrico me quiere hacer un perfil a ver si soy un violador en potencia, estoy a disposición. Que venga un perito que no me conozca, que me odie, y que me saque el perfil. Estoy dispuesto. ¿No son reincidentes los violadores?”.

-“Yo he trabajado en muchos espacios donde nunca jamás nadie ha dicho che tuve un problema con esta persona, sino que además estoy recibiendo mensajes de ex alumnos que si yo te los mostrara.. Yo no paro de llorar cuando los leo”.

-“Yo por algo deje de ser catequista. Yo también pienso que la iglesia como institución y con los chicos es una mierda. No voy a permitir que me pelotudeen de esta manera. Primero me voy a encargar de lo importante. Y después de los forros que están pelotudeando con un tema tan sensible”.

-“Yo no estoy enojado con el medio. Sí me molesta el tratamiento de ciertas personas, que no es lo mismo. Yo no sé qué hubiera hecho frente a esto si le hubiera pasado a otra persona, así que no voy a juzgar a nadie. Es más, le pediría a todos que no se metan. Ni para bien ni para mal. Igual, les quiero agradecer profundamente a quienes están conmigo, acá”.

-“Esto no es un Boca-River. No es le creo a Jey o a Lucas. Tomemos el tema en serio. Ahora, yo prendo la tele y la apago al toque. Pero la prendo y están hablando de mí todo el día y eso sí me parece careta. Porque la instrucción masiva, la presunción de inocencia frente a lo público, no existe. Me están matando y están pasando cosas tremendas”.

-“Cuando hablan del tema Corazza, el graph es Jey Mammon. No hay ninguna relación. Abran los teléfonos. Uso mi teléfono desde hace 15 años, tengo todo acá”.

-“Hay un par de amigos míos que sí lo conocen a Lucas. Todos hablan del caso viendo al Jey Mammon de hoy. Esto pasó hace muchos años. Cuando hacen mención a mi tuit de un sueño con Lucas, dicen hagan captura antes de que lo borré. A la fecha del tuit, Lucas tenía 19 años. Lo pregunto de verdad, ¿se puede seriamente tratar el tema en la televisión? ¿Se puede hacer mierda de esta manera a una persona en la televisión? Bueno, no quiero pertenecer a la televisión. Si la televisión es esto, no quiero ser parte”.

-“Yo tenía una mirada naif del medio. No quiero dar nombres propios. Pero estuve escuchando cosas que yo decía, ah claro. Esto no era así. Tal persona me acusa, yo digo que no es así. Muy naif de mi parte. Te juro por dios que me siento un pelotudo. Yo me entregué a la gente de una manera que ahora veo, escucho y digo como puede ser”.

-“Cuando escucho que dicen que yo hacía fiesta con menores siendo catequista digo, me están jodiendo. Cómo van a decir esto. No tengo miedo de que aparezca nada porque no tengo nada, ni antes ni ahora”.

-“Parece que estoy culpando al medio y no. Estamos frente a algo que es muy puntual, y por otro lado estamos hablando sobre que pasa en los medios con lo que me pasa ahora a mi. Lo que está pasando en la televisión es que me stán dando, dando y dando parados ¿sobre qué?”.

-“No estoy esperando que alguien diga si es un simpático cómo va a ser culpable. El que diga eso es un pelotudo”.

-“Escuche que Telefé me despidió. Fue de mutuo acuerdo que el domingo pasado y los que vienen yo no vaya a la Peña. Primero porque yo no estoy de ánimo”.

-“Le quiero agradecer a Dario Turovelzky, que le avisé que iba a hacer una nota con vos y me dijo que estaba perfecto. Incluso, yo que tengo un acuerdo con Telefé”.

-“No sé cómo deberían manejarse en esto. Pero la verdad es que es de común acuerdo. No porque tenga que resolver algo. Si no ver cuando tengo ánimo. No me parece, no estoy para ir a decir ‘hola bienvenidos a La Peña’. Mi vínculo con Telefé es hasta fin de año. No sé qué va a pasar. Y además, no hice ninguna película con Disney, no sé qué están diciendo. Yo no estoy en ninguna película”.

-“Sí tengo un disco grabado que debería salir, que va a salir. O sea no se, capaz mañana decido que no. Pero sí. Así como la productora del disco me mandó mensajes, mucha gente me mandó”.

-“Te vuelvo a decir, esto no es un partido de fútbol, y estos temas no se tienen que transformar en esto. Mirá, yo hay algo que agradezco y es este encuentro. Para mí es muy liberador. Yo no se que va a pasar con mi vida sabes, pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre, el mismo que pasaba la gorra”.

-“Yo soy esto, el que quiere que me acompañe, y el que no , que se quede en el camino entendés. De verdad no estoy enojado con nadie, pero quizás esto termine siendo hasta bueno en mi vida. Esto es un aprendizaje. Yo creo que no voy a seguir caminando con las mismas personas y en las mismas circunstancias. Desde luego que sé que voy a salir más fortalecido”.

-“Te agradezco que me hayas incomodado. Yo tuve muchas presiones. Me quise escuchar a mi mismo. Yo quiero decir lo que tengo que decir. Quiero hablar yo lo que quiero decir yo. Este soy yo, este fui yo siempre. Estamos en el año 2023, donde las cosas afortunadamente han cambiado un montón, no sé si voy a ser el mismo, o si, el mismo de siempre si. Pero va a cambiar el contexto que me rodea, y estoy seguro que eso va a ser para bien”.

-“Le deseo a Lucas de corazón que pueda sanar su alma y que si dentro de lo que él siente, lo cual yo no comparto, pero de lo que él siente que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo. Pero realmente todo lo que te estoy diciendo es cierto. Nada de lo que te estoy diciendo es mentira, es todo cierto. Desearía que el título no sea este final, porque yo hablé un montón de cosas en la charla. Deseo que sane su alma pero soy consciente del daño inmenso que tengo encima desde todas las cosas equivocadas, no digo mentirosas, porque no lo voy a tratar de mentiroso, pero el daño que hizo con lo equivocado de lo que dijo, es inmenso. El daño es tremendo. De eso no me caben dudas, no soy boludo".