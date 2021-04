Jimena Barón volvió a Instagram con una noticia bomba: reveló que se separó del "Tucu" López

Luego de mucho tiempo sin publicar en su cuenta de Instagram, Jimena Barón volvió con una buena y una mala noticia. La primera fue un adelanto del videoclip de Flor de involución, su nueva canción que se estrenó este miércoles.

La segunda, en cambio, fue su separación del Tucu López, la cual confirmó a través de una transmisión en formato Live a la que se conectaron más de 100 mil personas. "Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de Casancrem y está todo bien", contó.

La cantante también expresó las razones de su alejamiento de las redes sociales. "El año pasado fue muy difícil, lo empecé muy mal. Después tuve momentos un poco mejores, después un poco peores. Y estaba como transitando eso con las redes sociales, con lo que yo comparto, que intento que sea alegría, que se rían. Y hubo un momento en el que, honestamente, se me complicó", explicó.

"Al no estar trabajando, solamente estaba compartiendo mi vida privada. Estuve bastante pachucha, y de repente cosas que no me afectaban o no me molestaban, me empezaron a afectar o hacer mal. Era prender la tele y escuchar que mi cuerpo estaba mal, que mi maternidad estaba mal. Sentí que necesitaba un recreo de no tener opiniones, que no me juzguen. Y me fui", agregó.

Así, según Jimena, una pausa que iba a ser breve se volvió más prolongada porque se sintió "muy tranquila" y pensó que "tenía que acomodar un montón de cosas, que no era una posibilidad hacerlo con la exposición y los comentarios".

"Para los que conocen un poco más, y han pasado por situaciones de sufrir ansiedad, pánico, angustia, eso es un poco lo que me pasó. Es algo que me pasó en mi adolescencia, cuando tenía 16 años, por temas familiares. Y el año pasado, a principios de año, volvió un poco esto y por supuesto me desestabilizó muchísimo", se sinceró.

Además, relató que su proceso creativo como artista también se había visto afectado con las criticas y malos comentarios. "No me salía una puta canción, todo era una mierda. En mi cabeza dije: ‘Cuando tenga trabajo que compartir, vuelvo'. Y eso tardó, se pasaron nueve meses y estuvo buenísimo. Me hizo muy bien y le pido disculpas a la gente, a los fans. Se puede leer como una soltada de mano, pero necesito que entiendan que para mí fue muy necesario para estar saludable y feliz", admitió.

En cuanto a su separación del bailarín Tucu López, la artista comentó que actualmente está soltera, y que piensa que en verdad lo que le pasa es que siempre pone "la semilla en el jardín equivocado".

La relación amorosa entre Jimena y el Tucu se confirmó en septiembre del 2020 y siempre se dio en un contexto de bajo perfil. De hecho, ninguno de los dos habló públicamente del tema, aunque fueron captados juntos en varias fotos en plena calle.