John Hurtig: "El fiscal Molina Pico es un reverendo hijo de puta, hizo concha a una familia"

Tras el estreno de la serie documental “Carmel: ¿quién mató a María Marta?”, el hermanastro de García Belsunce, John Hurtig, lanzó durísimas críticas al fiscal del caso, Diego Molina Pico, a quien trató de “hijo de puta” y acusó de haber destruido la investigación por el crimen ocurrido el 27 de octubre de 2002 y por el que todavía la Justicia no halló un culpable.

Hurtig es uno de los protagonistas de la serie documental de Netflix estrenada hace una semana y tuvo un rol central durante la investigación, ya que fue quien halló debajo del cuerpo de María Marta García Belsunce el famoso “pituto”, un casquillo de bala que de acuerdo a la pericia rebotó y quedó en el suelo. Hurtig había arrojado el elemento al inodoro y luego se hizo una búsqueda específica para dar con él en el pozo séptico de la vivienda del country de Pilar.

En declaraciones a Congo FM, Hurtig tildó de “hijo de puta” al fiscal Molina Pico, a quien acusó de haber desviado la investigación para sostener una acusación contra la familia y puntualmente contra el viudo, Carlos Carrascosa, en lugar de apuntar hacia Nicolás Pachelo, el vecino de García Belsunce que ahora, 18 años más tarde, comenzará a ser juzgado por el homicidio de la socióloga.

“Llegó este hijo de puta de Molina Pico en lugar de un fiscal como la gente. En el documental habla de que cometió un error, no fue un error, hizo concha a una familia durante 18 años y todavía no sabemos quién mató a María Marta. Es para matarlo”, disparó el hermanastro de García Belsunce.

Hurtig dijo que el documental le pareció una “gran decepción” y cuestionó que no se hubiera investigado la pista de Pachelo. “Todo dejaría mal parado al fiscal, que estuvo a medio metro de María Marta y dice que cometió un error al no haber ordenado la pericia en el momento. Eso no es un error, fue un delito”, aseguró.

Según el hermanastro de García Belsunce, que ahora vive en las sierras cordobesas, si se hubiera investigado la hipótesis del homicidio cometido por Pachelo, quien había sido acusado por varios robos dentro del barrio y a quien incluso la propia María Marta acusó por haberle secuestrado a su perro labrador Tom, “al fiscal se le caía la carrera”.

En ese sentido, recordó que Pachelo – quien se encuentra preso por otros robos – a las 6.30 de la mañana del día siguiente preguntó en una estación de servicio si se sabía quién había matado a la mujer del country Carmel. Ese dato consta en el expediente, según publicó el diario Página 12 esta semana.

“En el expediente está que Pachelo preguntó a las 6.30 de la mañana por la mujer que habían matado en El Carmel. A esa hora nadie sabía que había sido un asesinato más que la persona que la mató. Él se fue del country por la salida de visitas a las 19.07”, aseguró el hermanastro de María Marta.

“Molina Pico se equivocó de rabo a rabo, no fue un error. Tenía la obligación de ir con un médico que haga la autopsia, que define si hubo un accidente o un homicidio”, sostuvo Hurtig este miércoles. “Estoy caliente porque se perdió una oportunidad única para que la gente vea la verdad. Era la oportunidad genial para documentar las pericias, nos absolvieron del encubrimiento pero dejaron que la causa prescriba, en la Corte los hacíamos concha”, agregó.

Además, acusó al periodista del diario Clarín, Rolando Barbano, de haberse plegado a una “operación de prensa” junto con la fiscalía para apuntar a la familia. En el documental, uno de los narradores del caso es el propio Barbano, que asegura que nunca logró tener siquiera un contacto telefónico con Molina Pico. “Barbano miente, hubo un truque, no sé cuál, con el Grupo Clarín y TN”, dijo Hurtig.

El hermanastro además confirmó que la familia demandará al Estado por los daños causados a lo largo de casi dos décadas y que impulsarán un jury de enjuiciamiento a Molina Pico “para destituirlo”. “Me gustaría abrazar a María Marta”, concluyó.