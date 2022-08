Johnson & Johnson y su talco para bebés: amianto, cáncer de ovarios y demandas por US$ 2.100 millones

En agosto, pero de 2017, hace ya cinco largos años, un jurado de Los Ángeles, en Estados Unidos, condenaba a la empresa farmacéutica y de productos higiénicos Johnson & Johnson (J&J) a pagar 417 millones de dólares por no advertir del riesgo de cáncer vinculado al uso de su clásico talco para bebés. Y desde entonces, inició un mega escándalo que parece haber llegado a su fin esta semana con la decisión de la empresa de suspender definitivamente las ventas de este producto.

En aquel momento se trataba de la mayor condena contra la multinainternacional por los numerosos casos que investigan la omisión de avisos por parte de la compañía sobre los peligros de padecer cáncer si se empleaban sus productos de talco. En ese momento, existían solo 300 demandas pendientes en este sentido en California y más de 4.500 denuncias en todo el país. Aquel número en cuestión de meses escaló a 38.000 en un abrir y cerrar de ojos.

La primera denunciante fue Eva Echeverria, a quien se le había diagnosticado cáncer de ovarios en 2007. En su declaración por este caso, la mujer aseguró que usó un producto de Johnson & Johnson durante décadas. A Echeverria se le extirpó el tumor pero no pudo asistir al juicio por su delicado estado de salud y tras dos largos días de deliberación, el jurado condenó a Johnson & Johnson a abonar 70 millones de dólares a Echeverria como indemnización.

Pero eso no fue todo, también ordenó el pago de 347 millones de dólares más como sanción. "Estamos agradecidos por el veredicto del jurado en esta materia", señalaba el abogado de Echeverria, Mark Robinson, quien también aseguró que Johnson & Johnson trató de "ocultar la verdad durante muchos años". La compañía en un principio planeaba apelar el veredicto de este caso y defendió que la ciencia sostiene que sus productos son seguros.

Sin embargo, la verdadera bomba explotó pocos meses después: en 2018 la agencia de noticias Reuters publicó una investigación en la que afirmó que J&J sabía desde hacía "¡décadas!" que el amianto o minerales de composición y caracteres semejantes con efectos nocivos para la salud. En base a los registros internos de la compañía, los testimonios de los juicios y otras pruebas se determinó que al menos desde 1971 hasta principios del 2000, el talco crudo y los polvos terminados de J&J a veces dieron positivo en pequeñas cantidades de amianto. Y a pesar de estas evidencias, la empresa siempre negó en repetidamente las acusaciones.

De hecho, los reiterados reclamos judiciales llevaron a J&J a crear una filial, LTL Management, a la que asignó la tarea de lidiar con las reclamaciones por talco. Sin embargo, poco tiempo después la puso en quiebra, lo cual paralizó las demandas pendientes. Antes de la declaración de quiebra, la empresa tuvo que hacer frente a los costes derivados de condenas y acuerdos extrajudiciales por valor de US$ 3.500 millones, incluido uno en el que 22 mujeres recibieron una sentencia de más de 2.000 millones. En abril, fracasó una propuesta de los accionistas que pedía el fin de las ventas mundiales de los polvos de talco para bebés.

Johnson's Baby Powder se vende desde hace casi 130 años y se convirtió en un símbolo de la empresa como garante del bienestar familiar. En junio del año pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a estudiar un recurso de la empresa farmacéutica estadounidense y confirmó así su condena a pagar 2.100 millones de dólares (de los 4.690 millones originales) en concepto de daños y perjuicios por la venta de polvos de talco fabricados con productos cancerígenos.

De esta manera, el más alto tribunal de ese país puso fin a años de litigios. Sin ir más lejos, la compañía ha sido condenada varias veces, una de ellas en 2018 por un jurado que la condenó a pagar 4.700 millones de dólares a 22 demandantes por daños y perjuicios. En junio de 2020, un tribunal de apelación de Misuri redujo esta cantidad al considerar que algunos demandantes, al no tener vínculos con el Estado, no debían haber sido incluidos en el juicio.

Sin embargo, el tribunal determinó que el grupo había "vendido a sabiendas productos que contenían amianto a los consumidores", lo que causó "gran angustia física, mental y emocional". Johnson & Johnson presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Misuri, que se negó a estudiar el caso, y luego al más alto tribunal del país, que hizo lo mismo este martes.

El grupo había argumentado que la demanda colectiva, que incluía a demandantes de otros estados, violaba sus derechos y cuestionaba el importe punitivo de la indemnización. Para la compañía, la decisión del Tribunal Supremo no tenía nada que ver con "la seguridad del producto", y criticó además que "deja en el aire importantes cuestiones legales que los tribunales estatales y federales seguirán enfrentando" sobre temas procesales y de competencias.

Lo cierto es que la farmacéutica anunció en las últimas horas que retirará de los mercados de todo el mundo a partir de 2023 su polvo de talco para bebés "Johnson's Baby Powder" y destacó que realizará la transición de toda la gama de productos de polvos de talco para bebés para que tengan una composición basada en maicena. "Evaluamos y optimizamos continuamente nuestra cartera para posicionar mejor el negocio para el crecimiento a largo plazo. Esta transición ayudará a simplificar nuestras ofertas de productos, ofrecer innovación sostenible y satisfacer las necesidades de nuestros consumidores", destacó la empresa.

Lo insólito es que la compañía farmacéutica mantuvo su posición sobre la seguridad de su producto ( a pesar de que lo retira del mercado) sosteniendo que no contiene asbesto y que no causa cáncer, tal y como han venido denunciando miles de estadounidenses a la compañía, informó la agencia DPA. “Nuestra posición sobre la seguridad de nuestro talco cosmético sigue sin cambiar. Defendemos firmemente las décadas de análisis científicos de expertos médicos de todo el mundo que confirman que el polvo de talco para bebé Johnson’s es seguro, no contiene asbesto y no provoca cáncer”, sentenció la firma.