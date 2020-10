Juan Grabois cruzó durísimo al periodista Adrián Ventura: "Usted miente porque tiene el culo sucio"

Mientras que el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere y su hermana Dolores continuaron este jueves con las acusaciones cruzadas en torno a un campo familiar que se disputan en la provincia de Entre Ríos, este jueves el dirigente social Juan Grabois -abogado de Dolores- y el periodista Adrián Ventura protagonizaron un violento cruce por la pantalla de Todo Noticias (TN) al referirse a este tema. "Usted tiene el culo sucio", disparó el dirigente.

Para aquellos que no están enterados de la situación, Dolores Etchevehere cedió el campo que se encuentra en disputa familiar desde hace muchos años en Santa Elena, Entre Ríos, para la puesta en marcha del denominado Proyecto Artigas.

Se trata de un modelo agrario sostenible llevado a cabo por un grupo de campesinos sin tierra y organizaciones ambientales en esa provincia. "Mi hermana es cómplice de Grabois en la toma de un campo de Entre Ríos. No hay ningún otro análisis", dijo el ex ministro Etchevehere esta mañana a CNN Radio.

Por su parte, Dolores Etchevehere dio su versión de los hechos al hablar en Radio Con Vos y dijo que su objetivo es que "todos los hechos de corrupción cometidos por los Etchevehere corruptos salgan a la luz".

En este contexto acusó a sus hermanos de "narcotráfico y estafa al Estado", entre otros delitos, y dijo que sus acusaciones están basadas en una investigación que hizo como periodista a lo largo de diez años.

Al responder una pregunta sobre la propiedad del campo en litigio, ubicado en la localidad entrerriana de Santa Helena, Dolores manifestó: "Acá no hubo ninguna irrupción. Yo ingresé en mi casa. Ayer, el propio juez dijo que la sucesión está abierta, está indivisa".

El lugar en cuestión fue "usurpado" el jueves último por un centenar de personas adherentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, propietaria, pidió el desalojo de los "usurpadores”, entre los cuales está su hija Dolores.

Sin embargo, la integrante de la familia afirma tener derechos de herencia vigentes, pese a que su madre y sus hermanos sostienen que ya recibió su parte y no tiene vínculos patrimoniales con ellos desde hace más de dos años, precisamente desde 2018.

En este contexto, Grabois que lidera a nivel nacional el MTE, protagonizó un intenso cruce con Ventura esta tarde por la pantalla de TN, luego de que el periodista lo señalara como "usurpador" de esas tierras. “¡Usted está mintiendo porque tiene el culo sucio!”, lo acusó el dirigente social, cuando éste mostraba un documento que probaría que la propiedad de ese campo no le corresponde a Dolores, sino a su hermano Luis.

En su descargo, el también abogado de Dolores afirmó que los documentos que estaban mostrando al aire en TN habían sido "impugnados" y carecían de valor judicial. "¡Ustedes tienen el culo sucio! ¡Usted está mintiendo!. No son documentos que estén en el expedientes judicial. El juez ya dijo que eso no es válido. Dolores está adentro de un campo de su padre. Etchevehere hizo históricamente maniobras fraudulentas", aseguró Grabois.

Por su parte, Ventura le contestó al dirigente social que respondía con "agresiones personales" porque no puede contestar con "derechos" y sumó: "Es grosero y despectivo. Usted se está dando cuenta que se metieron en un terreno equivocado. Inventaron un conflicto donde no lo hay. Como no encuentran mapuches inventaron un conflicto para tomar tierras. En el sur encontraron mapuches, inventaron una sociedad para meterse."

Ante esto, Grabois le preguntó: "¿Ustedes difundieron los audios donde dicen que nos van a sacar con las armas? ¿Usted sabe que hay audios donde dicen eso? Con ese papelito (por el escrito) es muy fácil convencer a un periodista de bajo nivel intelectual. A los únicos que pueden convencer con eso es a los periodistas vendidos y a un grupo machista, y no pueden aceptar que se les haya plantado una mujer y que les haya impedido hacer lo que querían".

A lo que Ventura en primer lugar respondió que las amenazas con armas "están mal" en el caso de haber ocurrido y sumó: "Hay periodistas que creemos en la Constitución, yo creo en eso". Fue entonces que Grabois no se lo perdonó y sentenció: "Apoyo eso. Pero no creo en tu capacidad intelectual, crees que con un papelito se resuelve un conflicto hereditario", finalizó e invitó a Guillermo Lobo, otro de los periodistas que lo entrevistaba, a instruirse.