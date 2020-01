Juan Sasturain asume en la Biblioteca Nacional y María Moreno iría al Museo del Libro y de la Lengua

Una de las mayores incógnitas sobre los nombramientos en el área de la Cultura llega a su fin: el escritor y periodista Juan Sasturain está a punto de convertirse en el nuevo director de la Biblioteca Nacional.

Ayer se viralizó a través de Whatsapp una especie de manifiesto firmado por el escritor Carlos Bernatek, quien a su vez trabaja en la Biblioteca. Decía lo siguiente:

"Les escribo estas líneas para ponerlos al tanto de lo que ocurre en la Biblioteca Nacional. Va a hacer casi un mes de la asunción de Alberto, y nosotros seguimos con las antiguas autoridades, para evitar la acefalía. Como imaginarán, se trata de un cargo difícil de cubrir, que entraña la aprobación del Ministerio y del Presidente. Los nombres que se han barajado se han ido cayendo (algunos declinaron, otros se autopostularon, etc etc). Ante esta situación, un grupo de trabajadores de la Biblioteca Nacional, escritores, investigadores, artistas, etc. decidimos apoyar la designación de Juan Sasturain para la dirección, ofreciéndole nuestro apoyo y experiencia. Consideramos importante el hecho de que sea un escritor, que tenga un perfil de compromiso con la cultura nacional, y se proponga recuperar una institución sumamente golpeada, abandonada en muchísimos aspectos, que sobrevive por la buena voluntad de sus trabajadores, aún después de las muchas purgas, despidos, controles policiales, y supervisiones inadmisibles de gente que desconoció toda la historia de la Biblioteca.

Estamos en un limbo que genera mucha inquietud, por eso esperamos que se valore y considere a Juan para el cargo, cuestión que deberá dirimirse a la brevedad.

No pretendo de ningún modo comprometerlos con sus opiniones personales al respecto, pero me pareció que correspondía ponerlos al tanto, porque los escritores conocemos la importancia de que este organismo sea dirigido por uno de los nuestros. Si les parece oportuno, pueden difundir este mensaje entre los colegas.

Gracias. Abrazo

Carlos Bernatek

Durante todo el día estuvo circulando la noticia de que el nombramiento de Sasturain era un hecho. Hoy, el humorista Miguel Rep, lo dio por hecho en sus cuentas de las redes sociales, y otras tres fuentes confirmaron que hay consenso para su designación tanto en el Ministerio como entre los trabajadores de la Biblioteca, y que Sasturain habría vencido su reticencia inicial y estaría dispuesto a aceptar. El autor de Arena en los zapatos, Manual de perdedores y otras formidables novelas policiales, además de uno de los grandes especialistas en historieta argentina -autor de sendos libros sobre Héctor Oesterheld y Alberto Breccia- regresa el jueves de sus vacaciones y confirmaría, ese mismo día, su aceptación del cargo.

Esta tarde en la cuenta de twitter del Ministerio de Cultura, se confirmó que Sasturain había aceptado el ofrecimiento.

A su vez, desde el Ministerio de Cultura le fue ofrecida a María Moreno la dirección del Museo del Libro y de la Lengua, que fue creado por María Pia López durante el gobierno de Cristina (cuando Horacio González dirigía la Biblioteca) y llevado casi a su mínima expresión durante el gobierno de Macri-.

La autora de Black Out, El petiso orejudo y Banco a la sombra, entre otros libros extraordinarios, aún no decidió su respuesta. Casualmente, o no, en junio pasado, en la ciudad chaqueña de Resistencia, se llevó a cabo el festival literario Mulita, en el cual participaron activamente en diferentes mesas Sasturain, Moreno y Natalia Porta López.

Por entonces gobernaba Mauricio Macri. Siete meses después, Porta López quedó al frente del Plan Nacional de Lectura, Sasturain está a un paso de dirigir la Biblioteca Nacional y María Moreno, si lo decide en las próximas horas, dirigirá el Museo del Libro y de la Lengua.