Juan y su perrito "Quinoto": la historia de los compañeros "fleteros" que conmueve a Bahía Blanca y se hizo viral

Si usted entró a esta nota periodística es tal vez porque necesite un shot de amor, comprensión y ternura: aquí se lo daremos. La de Juan Sánchez -dueño de Fletes "Moni"- y su compañero, Quinoto -que lo acompaña en las entregas- es la historia más tierna que verá en la semana, en el mes y, seguramente, en el año. Todo empezó con una captura de pantalla que se hizo viral. Allí, Juan le explicaba a una potencial clienta que no podía brindar su servicio de fletes en country "Pago Chico" por una sola razón: no lo dejaban entrar con su compañero y fiel amigo.

"Quinoto", el perrito fletero de Bahía Blanca

El ida y vuelta del diálogo en el chat fue directo al corazón de todos; Juan explicaba: "No aceptan animales", y continuaba "y yo no dejo a mi compañero por nada, a menos que él se quiera quedar". El contexto político argentino totalmente enrevesado, las ganas de escapar por un rato hacia un lugar feliz y las ganas del pueblo por combatir las injusticias, hizo que esta conversación que se adjuntaba con la foto del pequeño gran Quinoto se volviera viral a los pocos minutos.

"Quinoto", el perrito fletero de Bahía Blanca junto a su dueño Juan

BigBang pudo hablar con la dueña de Quinoto, Aldana Sánchez, quien contó tiernamente que el perrito se llama así porque buscaba un nombre particular y divertido. "Si no era Quinoto, iba a llamarse Chinchulín o... Pionono", reveló. Dando detalles sobre la intimidad del fenómeno canino de redes sociales, contó que es un "personaje", que genera mucha empatía y adulación porque "es enanito y largo, pero no es salchicha", la descripción es maravillosa. Orgullosa también dijo a este medio: "Me pone muy contenta saber que mi bebé le alegró el día a mucha gente, y que le tiren tanta buena energía".

Pero volvamos a la historia de amor y compañerismo entre Juan y Quinoto. Él contó que empezó con el Flete por una desgracia: se había quedado sin trabajo en 2016 y se encontró con el intríngulis de su edad: tenía ya 47 años. Por esta razón, Juan confesó: "Era difícil conseguir trabajo si lo buscaba entonces, directamente ni me lo propuse. Y con lo que cobré de indemnización, me compré la camioneta para realizar los fletes".

Pero... ¿cómo empezó la historia de los videos donde se ve a Quinoto acompañar a Juan haciendo fletes por toda Bahía Blanca? Él mismo contó que "Quinoto tiene tres años y al año más o menos lo empecé a llevar para que no lo usen para jugar nosotros perros en casa". Además, entre risas continuó: "Entonces lo empecé a llevar y bueno, lo tomó como que ahora es su lugar en el mundo y me acompaña permanentemente".

"Quinoto", el perrito fletero de Bahía Blanca

Sobre la reacción de los vecinos, Juan contó que "la mayoría reacciona bien". Pero lo que parece ser un ser tierno y adorable, esconde una personalidad bastante protectora: "Encima del mal llevado", dijo y contó más: "No deja subir a nadie arriba de la camioneta, no deja que nadie se acerque. Pero causa gracia, porque es así chiquito, así menudito y renegado".

De todas maneras, no todo es color de rosas según contó el amo de Quinoto: "Por ahí algunas excepciones que no le gustan los perros. Hubo gente que tenía que llevar con mudanzas y me pedían que lo llevara atrás al perro". Juan fue implacable en estos casos: "Les digo 'no, mi compañero va conmigo adelante'", salvo esas excepciones, contó que todos en Bahía Blanca "lo quieren mucho".

¡Cuidado con "Quinoto"!

En la foto que se hizo viral hay un cartel gigante que reza "CUIDADO CON QUINOTO". Al ser consultado sobre esto, Juan contó: "No quiere a nadie arriba de la camioneta. Es más, si alguien tiene que subir a la camioneta, tengo que abrazarlo, explicarle que va a ir alguien al lado mío y ahí lo deja subir" y agregó: "Ahora, esa persona que está al lado mío y que le hace cariño en el camino en el trayecto baja de la camioneta... no lo deja subir más. Es así de mal llevado", cuenta mientras se ríe.

Sobre qué siente Juan sobre su compañero de aventuras (y trabajo) Quinoto, fue muy claro: "Es mi compañero, es mi compañero de equipo", dice entre risas tiernas y agrega: "Es mi seguridad porque medio mal llevado". Al parecer, esta familia de trabajadores argentinos tiene un amor inigualable por sus perros: "En casa tengo cuatro perros. Son cuatro perros que tenemos nosotros, los cuatro tienen el mismo trato... son integrantes de la casa. Son integrantes de la familia.